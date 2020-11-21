Цена – больше тысячи рублей: Какие обои продают в неподконтрольной Горловке (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Маргарита побывала на рынке, где показала, какие продают обои.

Рынок «Смак» находится через дорогу от Центрального рынка.

Торговля ведется в магазинах на территории рынка и с уличных прилавков. «Выбор обоев – очень большой… Глаза разбегаются… Цена – все больше 1 тыс. руб. (377 грн по местному курсу на 21.11.2020 – ред.)», – поделилась Маргарита.

За рулон виниловых обоев на флизелине шириной 1 м просят минимум 1250 руб. (472 грн), горловчанке предлагали варианты за 1450 руб. (547 грн), за 1550 руб. (585 грн) и за 1600 руб. (604 грн).

Помимо обоев, здесь можно купить все сопутствующие товары: валики, кисточки, клей, герметик и др. Также на рынке продаются багеты, карнизы и иные товары и материалы для ремонта.

Как отметила жительница Горловки, в торговых точках товары очень похожи и часто одни и те же варианты предлагают в разных магазинах.