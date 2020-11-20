Авария на шахте Скочинского в Донецке: Тело одного из пропавших горняков подняли на поверхность

В «ДНР» по состоянию на 8:00 сегодня, 20 ноября, сотрудники «МЧС» проводят инженерную разведку горных выработок в зоне чрезвычайной ситуации на шахте имени А.А. Скочинского в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«В ходе инженерной разведки в 15:39 19 ноября выявлен пожар на вентиляционном ходке №1 5-й западной лавы ЗП. По состоянию на 06:00 20 ноября очаги пожара ликвидированы, осуществляется проливка и обследование выработки», – утверждают в «МЧС».

Там добавляют, что в 01:45 20 ноября во вспомогательном ходке №2 5-й западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком обнаружено тело одного из горняков. В 05:15 20 ноября обгоревшее тело поднято на поверхность.

Также сообщается, что был собран внеочередной технический совет, на котором было принято решение о проведении поисково-спасательных работ.

Напомним, в «ДНР» в Донецке на шахте имени А. Скочинского 17 ноября произошла авария, судьба четверых горняков неизвестна. 18 ноября проводились работы по ликвидации ЧП. 19 ноября сотрудники «МЧС» организовали подземную базу с целью обеспечения безопасности при откачке воды и контроля рудничной атмосферы.