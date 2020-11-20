Сводка из зоны ООС за 19 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Один украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки зафиксирована работа снайпера противника.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ осуществили одну вооруженную провокацию против украинских военных у поселка Шумы (Торецк), применив стрелковое оружие.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки один раз нарушила режим прекращения огня. Уточняется, что под огнем на донецком направлении оказался район поселка Минеральное под Ясиноватой. При обстрелах противник применял стрелковое оружие, также был зафиксирован снайперский огонь со стороны украинских позиций. Кроме того, наблюдатели ДНР выявили факты нарушения дополнительных мер усиления и контроля перемирия: в районах подконтрольных Киеву села Водяное и города Красногоровки проводились инженерные работы».

Также в «ДНР» уверяют, что «украинские военные выпустили противотанковую ракету по району села Спартак к северу от Донецка сегодня в 07:50».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.