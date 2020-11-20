Морозы недолгие, но жесткие: Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму

Резкие изменения погоды ожидают украинцев нынешней зимой. Об этом рассказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает «ТСН».

По его словам, на погоду зимой повлияют климатические изменения, которые произошли и продолжают происходить в Украине.

«Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий. Также значительно повышенным температурным режимом против нормы: на 2-4 градуса она будет выше, чем, например, 30 лет назад. А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими», – подчеркнул синоптик.

Кульбида отмечает, что нужно следить за тенденциями изменений климата. По его словам, холодная зима – это не аномалия, аномалия – это теплая зима. Удивляться тому, что в Киеве и на востоке пошел снег, не стоит.

«По календарным срокам, реальная зима в Киев уже пришла. Средние сроки как раз приходятся на эти дни. Ничего удивительного не произошло. Причина очень простая – пришел атмосферный фронт, а с северо-запада – холодный воздух, с которым выпадает снег», – пояснил руководитель Укргидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, погода в начале декабря в Украине будет теплой, а с середины месяца – морозной со снегом. На Новый год «минусовой» температуры не ожидается, 2021 год будем встречать с теплом и снегом с дождем. В начале декабря температура опустится до 4–6 градусов. В то же время ближе к середине месяца «ударят» морозы, уже с 8 декабря ожидается до –10°С.

Ранее сообщалось, что в Луганской и Донецкой областях установилась морозная погода, и на Луганщине выпало до 8 сантиметров снега.