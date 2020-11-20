Боятся, что бабушки их разорвут: Арестович рассказал, как «ЛНР» «комплексует» из-за открытия КПВВ

На переговорах об открытии контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе подконтрольная РФ сторона «комплексует», но готова идти на уступки. Об этом заявил представитель украинской делегации Алексей Арестович по итогам внеочередного заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу 19 ноября, передает «УНН».

«Общие черты заключаются в том, что они комплексуют перед той работой, которую мы сделали, и боятся, что бабушки их разорвут, когда пересекут линию разграничения и увидят, что у нас здесь ЦПАУ (Центр предоставления админуслуг – ред.), у нас тут "Ощадбанк", им деньги дает, а они не сделали ничего, и им нужно обвинить, я так понимаю, украинскую сторону в том, что мы затягивали и тому подобное. Они делают основную ставку на то, что мы якобы препятствуем автобусному сообщению, никак не можем договориться», – сказал Арестович.

Он отметил, что 10 ноября в подгруппе российская сторона сообщила о технических замечаниях. Украинская сторона в ответ предоставила свои предложения относительно того, как предлагает реализовать эти технические замечания. И 19 ноября по списку этих замечаний продвинулись немного вперед.

На вопрос о том, готовы ли представители противоположной стороны идти на уступки, Арестович ответил: «Готовы».

«Они делают как всегда, включают "дурачка" и в прессу дают гневные сообщения о том, какая плохая украинская сторона. На самом деле, в подгруппах они работают, и довольно конструктивно – с криком, шумом, но мы продвигаемся вперед, решая конкретные детали. Сегодня решили две из, скажем, нескольких», – отметил он.

В то же время Арестович напомнил, что собираться в остальных подгруппах другая сторона отказалась.

«Они говорят, что нечего показать в политической [подгруппе] и не о чем говорить в области безопасности – давят», – отметил представитель украинской делегации.

Он также добавил, что, по его мнению, до 24 ноября других заседаний подгрупп не произойдет.

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» на Луганщине не смогли открыться 10 ноября из-за позиции «ЛНР» и недоговоренностей на уровне чиновников.