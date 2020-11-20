Коронавирусная болезнь забрала еще 19 жизней в Донецкой области (Карта)

На Донетчине за минувшие сутки от коронавируса скончались 19 человек. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала еще 19 жизней в Донецкой области:

12 – в Славянской ОТГ;

3 – в Лиманской ОТГ;

по 1 – в Дружковской, Селидовской, Черкасской и Николаевской ОТГ.

За четверг, 19 ноября, лаборатории сообщили о еще 433 больных, среди которых 22 ребенка:

237 – в Мариупольской ОТГ;

35 – в Бахмутской ОТГ;

34 – в Краматорской ОТГ;

30 – в Торецкой ОТГ;

21 – в Славянской ОТГ;

11 – в Мангушской ОТГ;

по 10 – в Никольской и Покровской ОТГ;

9 – в Кальчицкой ОТГ;

по 5 – в Мирноградской и Святогорской ОТГ;

4 – в Соледарской ОТГ;

по 3 – в Звановской, Дружковской и Лиманской ОТГ;

по 2 – в Северской, Новогродовской, Гродовской, Селидовской и Очеретинской ОТГ;

по 1 – в Константиновской, Сартанской и Авдеевской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 19 228 случаев заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 7 174 человека (37,3% от всех заболевших);

на лечении – 11 721 пациент (61,0%);

летальных случаев – 333 (1,7%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 20 ноября в Украине COVID-19 заболели 598 085 человек (274 324 пациента выздоровели, 10 598 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 5 474 случая (выздоровели – 2 972 пациента, летальных случаев – 136).

В «ДНР» – 9 621 случай коронавируса (выздоровели – 4 519 человек, летальных случаев – 884). В «ЛНР» – 1 729 случаев коронавируса (выздоровели – 1 480 человек, летальных случаев – 132).