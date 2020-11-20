Компенсации за «пакет малыша» на Донетчине получили почти 13 тысяч семей

В Донецкой области денежную компенсацию стоимости «пакета малыша» для родившихся с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года получили родители 12 749 детей. Об этом сообщает Департамент социальной защиты Донецкой облгосадминистрации.

«Распоряжением председателя облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации от 11 июня 2020 № 579/5-20 утвержден Порядок использования субвенции из областного бюджета бюджетам городов областного значения, районным бюджетам, бюджетам объединенных территориальных громад на выплату в 2020 году социальной материальной помощи лицам, которые проживают в Донецкой области, при рождении ребенка в период с 1 сентября 2018 по 31 декабря 2019 года имели право на натуральную помощь "пакет малыша" и не получили ее, или опекуну такого ребенка», – напомнили в ДонОГА.

Размер социальной материальной помощи составляет 3 250 грн (средняя стоимость натуральной помощи «пакет малыша» по информации Минсоцполитики).

«Обращаем внимание, что в соответствии с Порядком заявление и необходимые документы подаются управлению социальной защиты населения в срок до 9 декабря 2020 года. Следует отметить, что выплата указанной социальной материальной помощи осуществляется в 2020 году и на 2021 год соответствующие расходы не предусматриваются», – подчеркивают в областном департаменте соцзащиты.

Учитывая указанное, всех жителей области, у которых в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года родились дети и которые имели право на получение натуральной помощи «пакет малыша» и не получили ее, просят срочно обратиться в органы социальной защиты населения.

Это можно сделать в удобном формате с учетом карантинных ограничений (заявление и документы могут быть поданы по почте или через почтовые ящики для обращений органов социальной защиты населения) до 9 декабря 2020 года.

Напомним, с 1 сентября в Украине начал действовать пилотный проект, согласно которому выдачу «бэби-боксов» заменили деньгами. Однако уже 22 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возобновляет предоставление родителям одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».