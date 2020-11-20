«Замолоколили» всю «ДНР»: В Донецке в ЦУМе и на ж/д рынке открылись магазины «Молоко» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке открылись еще два магазина торговой сети «Молоко». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, «Молоко» открылось в здании ЦУМа:

Еще одно «Молоко» открылось на ж/д рынке:

Местные жители в соцсетях отмечают, что магазинов этой торговой сети – очень много:

Сергей: «Скоро и Донецк переименуем в Молокецк»;

Роман: «Нет, Долоко»;

Вадим: «Молочная республика»;

Светлана: «Замалоколили весь ДНР»;

Даниил: «Молдолорецк»;

Евгения: «Молокоград».

Не рады новому «Молоку» и другие жители Донецка:

Вадим: «А дома строятся? А зарплаты повышаются? А комендантский час отменили? А как насчет металла, который принимаете по 3 рубля, а в Таганроге десятками фуры с ДНРовскими номерами сдают этот метал уже в 5 раз дороже»;

Виталя: «Концерт будет?»;

Галина: «Коров нет в Донецке. Зато "Молоко" на каждом углу. Что же пьют дончане»;

Алена: «Изуродовали весь Донецк этими вывесками. Безвкусица полнейшая и тупейшая!».

Также люди пишут о том, что при первом «главе ДНР» Александре Захарченко процветали «Первые республиканские супермаркеты», а при нынешнем «главе ДНР» Денисе Пушилине – «Молоко»:

Иван: «Республиканские вымирают, даже собственная сеть не выносит таких условий»;

Игорь: «Был Захарченко – были "Республиканские". Есть Пушилин – будет "Молоко" и не будет "Республиканских"».

Среди жителей Донецка нашлись те, кто видит позитив в открытии нового «Молока». «Торговая сеть Moloko это ТД "Горняк", вы покупаете продукцию "Геркулес", "Добрыня", "Володарское"? Это все Moloko: и пельмени, и колбаса, и майонез и т.д., а магазины – это просто их торговые точки. Кроме того, там работает куча людей, и получают зарплату», – пишет Михаил.