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«Замолоколили» всю «ДНР»: В Донецке в ЦУМе и на ж/д рынке открылись магазины «Молоко» (Фото)

20.11.20 11:18
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке открылись еще два магазина торговой сети «Молоко». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, «Молоко» открылось в здании ЦУМа:

Еще одно «Молоко» открылось на ж/д рынке:

Местные жители в соцсетях отмечают, что магазинов этой торговой сети – очень много:

  • Сергей: «Скоро и Донецк переименуем в Молокецк»;
  • Роман: «Нет, Долоко»;
  • Вадим: «Молочная республика»;
  • Светлана: «Замалоколили весь ДНР»;
  • Даниил: «Молдолорецк»;
  • Евгения: «Молокоград».

Не рады новому «Молоку» и другие жители Донецка:

  • Вадим: «А дома строятся? А зарплаты повышаются? А комендантский час отменили? А как насчет металла, который принимаете по 3 рубля, а в Таганроге десятками фуры с ДНРовскими номерами сдают этот метал уже в 5 раз дороже»;
  • Виталя: «Концерт будет?»;
  • Галина: «Коров нет в Донецке. Зато "Молоко" на каждом углу. Что же пьют дончане»;
  • Алена: «Изуродовали весь Донецк этими вывесками. Безвкусица полнейшая и тупейшая!».

Также люди пишут о том, что при первом «главе ДНР» Александре Захарченко процветали «Первые республиканские супермаркеты», а при нынешнем «главе ДНР» Денисе Пушилине – «Молоко»:

Среди жителей Донецка нашлись те, кто видит позитив в открытии нового «Молока». «Торговая сеть Moloko это ТД "Горняк", вы покупаете продукцию "Геркулес", "Добрыня", "Володарское"? Это все Moloko: и пельмени, и колбаса, и майонез и т.д., а магазины – это просто их торговые точки. Кроме того, там работает куча людей, и получают зарплату», – пишет Михаил.

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