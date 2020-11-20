«Замолоколили» всю «ДНР»: В Донецке в ЦУМе и на ж/д рынке открылись магазины «Молоко» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке открылись еще два магазина торговой сети «Молоко». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, «Молоко» открылось в здании ЦУМа:
Еще одно «Молоко» открылось на ж/д рынке:
Местные жители в соцсетях отмечают, что магазинов этой торговой сети – очень много:
- Сергей: «Скоро и Донецк переименуем в Молокецк»;
- Роман: «Нет, Долоко»;
- Вадим: «Молочная республика»;
- Светлана: «Замалоколили весь ДНР»;
- Даниил: «Молдолорецк»;
- Евгения: «Молокоград».
Не рады новому «Молоку» и другие жители Донецка:
- Вадим: «А дома строятся? А зарплаты повышаются? А комендантский час отменили? А как насчет металла, который принимаете по 3 рубля, а в Таганроге десятками фуры с ДНРовскими номерами сдают этот метал уже в 5 раз дороже»;
- Виталя: «Концерт будет?»;
- Галина: «Коров нет в Донецке. Зато "Молоко" на каждом углу. Что же пьют дончане»;
- Алена: «Изуродовали весь Донецк этими вывесками. Безвкусица полнейшая и тупейшая!».
Также люди пишут о том, что при первом «главе ДНР» Александре Захарченко процветали «Первые республиканские супермаркеты», а при нынешнем «главе ДНР» Денисе Пушилине – «Молоко»:
- Иван: «Республиканские вымирают, даже собственная сеть не выносит таких условий»;
- Игорь: «Был Захарченко – были "Республиканские". Есть Пушилин – будет "Молоко" и не будет "Республиканских"».
Среди жителей Донецка нашлись те, кто видит позитив в открытии нового «Молока». «Торговая сеть Moloko это ТД "Горняк", вы покупаете продукцию "Геркулес", "Добрыня", "Володарское"? Это все Moloko: и пельмени, и колбаса, и майонез и т.д., а магазины – это просто их торговые точки. Кроме того, там работает куча людей, и получают зарплату», – пишет Михаил.