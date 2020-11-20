Вывели в «тень» свыше полутора миллиардов: На Донетчине закрыли конвертационный центр

В Донецкой области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, через который выведено в теневой сектор экономики более 1,5 млрд грн. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2019 – 2020 годов ряд предприятий, в том числе фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. В Донецкой области за период работы конвертационного центра в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд грн, что привело к уклонению от уплаты НДС в размере более 300 млн грн», – говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска в Славянске в офисном помещении обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, 56 печатей субъектов хозяйственной деятельности, черновые записи.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 3 ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах») и ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»).

Досудебное расследование продолжается.