Пенсии неподконтрольному Донбассу: Европейский суд встал на сторону Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу правительства Украины в деле по иску пенсионеров, которые добивались признания незаконным приостановления пенсионных выплат на неподконтрольных украинским властям территориях. Об этом сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина в своем Facebook.

По его словам, ЕСПЧ принял решение в пользу правительства и признал неприемлемым заявление по делу «Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16».

Заявителями в этом деле выступала группа пенсионеров, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО, «Л-ДНР»). Они обратились в административные суды, оспаривая постановление Кабмина № 595, которым был утвержден «Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществление социальных выплат населению ...», п. 2 которого останавливались расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории до ее возвращения под контроль органов государственной власти Украины.

Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановления им пенсионных выплат.

Административные суды трех инстанций, сообщил Лищина, частично удовлетворили этот иск, признав п. 2 Порядка недействительным на том основании, что КМУ вышел за пределы своих полномочий, принимая его. В то же время, в требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам.

«Заявители обращались ко многим органам с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано. Они обратились в административные суды с иском о незаконной бездеятельности исполнительных органов, но в этом иске было отказано», – сообщил Лищина.

По его словам, заявители жаловались на нарушение ст. 6 Конвенции (право на справедливый суд) и ст. 1 Протокола (право собственности) в связи с невыполнением судебного решения в их пользу.

ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, как явно необоснованную. «Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу, инициированному заявителями, которым им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений, и отметил, что заявители не обратились с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды», – рассказал уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте.

Учитывая указанное, говорится в решении, «суд принял аргумент правительства о том, что государство не могло быть обоснованно обязано выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом при принятии решения, и заявители могли и должны были... обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав».

«Более того, из обстоятельств дела не вытекает, и заявителем не утверждается, что представление таких исков составило бы дополнительное бремя для них», – привел пояснение суда Лищина.