Защищать себя должны всегда и везде: В Украине ввели специальные «часы пенсионера» (Видео)

В Украине ввели специальные «часы пенсионера»: ежедневно с 10:00 до 12:00 пожилые люди получают приоритет, чтобы не стоять в очередях в аптеках и магазинах. Такой порядок предусмотрен для безопасности людей старше 65 лет, которые наиболее уязвимы к коронавирусу и тяжело переносят болезнь.

Пенсионерка Галина дважды в день измеряет давление. Показатели записывает. 95-летняя женщина 4 месяца назад переболела коронавирусом, теперь из дома без маски не выходит.

Чтобы пенсионеры меньше контактировали с другими людьми, в Минздраве Украины ввели так называемые «приоритетные часы»: ежедневно с 10:00 до 12:00 в аптеках, магазинах и банках их будут обслуживать без очереди.

Галина об этих часах знает. «Зашла в это время, когда людей нет, скупилась и все. Я так делаю», – говорит она.

В Киеве после 12 часов дня в очередях в аптеках и банках преимущественно пенсионеры. 77-летняя Наталья говорит, что в аптеку прибежала, так как случай срочный: муж пришел с работы с температурой, и ей нужно было купить жаропонижающее.

Вирусолог Алла Мироненко уверена: защищать себя пенсионеры должны всегда и везде. «Всегда существует опасность, что кто-то инфицированный придет домой и может инфицировать человека преклонного возраста. Поэтому лучше надеть дома маску на всякий случай», – объясняет Мироненко.

«Приоритетные часы» для пожилых людей будут действовать на протяжении всего карантина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»