В «ДНР» за сутки умерли 20 человек с коронавирусом, самому младшему было 29 лет

В «ДНР» за сутки зафиксированы 20 смертей пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«З 19 ноября проведено 811 исследований, из них выявлено 119 случаев заболевания (14,7%) и у 15 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 20 летальных случаев – мужчины в возрасте от 29 до 83 лет и женщины в возрасте от 48 до 69 лет», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 20 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 9 621:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 218 пациентов (43,8% от общего числа заболевших);

выписаны – 4 519 человек (47,0%);

летальных случаев – 884 (9,2%).

За сутки выявлены 82 случая пневмоний: на 10 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 56 человек. Всего на лечении находятся 1 767 пациентов с пневмониями, из них 498 – на кислородной поддержке (+22 за сутки).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 20 ноября в Украине COVID-19 заболели 598 085 человек (274 324 пациента выздоровели, 10 598 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 19 228 случаев (выздоровели – 7 174 пациента, летальных случаев – 333), Луганской области – 5 474 случая (выздоровели – 2 972 пациента, летальных случаев – 136).

В «ЛНР» – 1 729 случаев коронавируса (выздоровели – 1 480 человек, летальных случаев – 132).