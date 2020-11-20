В списке 11 человек: Украина подала документы на обмен пленными

Украинская сторона подала списки на обмен пленными в составе 11 человек. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Громадське».

«Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен – это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим», – отметил Кравчук.

По его словам, украинская делегация ставит вопрос «более широко».

«Мы не знаем, сколько людей на тех территориях страдают в различных формах давления. Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь», – сказал первый президент Украины.

Он добавил, что первый шаг – это обменять тех людей, списки которых подготовлены.

«А дальше действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время», – заключил Леонид Кравчук.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил, что Украина предложила провести обмен пленными до 24 декабря.