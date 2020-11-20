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В «ДНР» возле школы задержали мужчину с гранатой

20.11.20 12:26
Донецк / Фото из открытых источников
Донецк / Фото из открытых источников

В «ДНР» в Торезе (после декоммунизации – Чистяково) «полицейские» задержали возле школы мужчину с гранатой. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Сообщение о том, что неподалеку от школьного двора находится подозрительный мужчина, который ведет себя неадекватно, поступило в «полицию» от директора школы.

«Прибывшие по указанному адресу правоохранители выявили вблизи учреждения образования изрядно выпившего ранее судимого местного жителя 1971 года рождения… В кармане куртки мужчины был обнаружен корпус гранаты типа РГД-5 без запала. Потенциально опасный предмет был изъят и направлен в ЭКЦ МВД для проведения экспертизы. Согласно результатам исследования, корпус данной гранаты относится к категории не окончательно снаряженных боеприпасов», – уверяют в «ДНР».

В настоящее время мужчине предъявили обвинение в «незаконном хранении боеприпасов», в «республике» за это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с выплатой штрафа или без него.

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