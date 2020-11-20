«Мягкий подход» не сработал: Президент Молдовы считает, что Украине с Донбассом пригодится опыт Приднестровья

Украине пригодится опыт Молдовы в Приднестровье для разрешения конфликта на Донбассе. Такое мнение высказала победившая на выборах президента Молдовы Майя Санду, передает «Европейская правда».

Она отметила, что у Молдовы «насыщенная повестка дня с Россией».

«Многие молдаване работают в России, и мы должны обеспечить им достойные условия работы и социальной защиты, пока не созданы приемлемые экономические условия дома, в Молдове. Я хочу разблокировать экспорт в Россию, который по ряду наименований закрыт после подписания Молдовой Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Есть компании, для которых важен российский рынок – и я буду работать над тем, чтобы обеспечить возможность экспорта и в ЕС, и в РФ. И у нас, конечно, остается вопрос приднестровского конфликта», – сказала Санду.

По ее словам, при этом есть то, что сама Молдова должна сделать для решения конфликта – это борьба с коррупцией и контрабандой.

«Ведь пока политики в Кишиневе и в Тирасполе будут заинтересованы зарабатывать деньги на конфликте – они будут сопротивляться его политическому решению. Но к окончательному политическому решению конфликта мы не сможем прийти самостоятельно. Россия – это часть переговорного формата», – считает будущий президент Молдовы.

Санду подчеркнула, что Украине может пригодиться молдавский опыт в Приднестровье. Например, то, что Молдова выбрала «мягкий подход» в этом конфликте еще в начале 90-х годов, и он не дал результатов.

«Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее. Но, несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть в действиях по Донбассу», – сказала Санду.

Она прокомментировала возможность военного решения – после ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

«Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом. Я понимаю, что это очень непростая задача, но простого решения здесь нет», – говорит лидер Молдовы.

Приднестровье она называет не оккупированной РФ, а «отколовшейся» территорией, которую поддерживает Россия: «Приднестровье – это регион, который откололся (breakaway region), куда представители конституционной власти Молдовы не могут даже попасть. И – да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами».

Майя Санду также рассказала, что долг Приднестровья за газ растет, но Молдова его не признает.

«Правобережная Молдова (подконтрольная правительству часть страны – ред.) платит за газ, в том числе российский. Также Молдова платит за электричество, для производства которого на левом берегу используют газ, который Россия поставляет Приднестровью. И мы платим полную цену за это! Поэтому даже если Приднестровье использует газ бесплатно и говорит, что долг ложится на Молдову – это не так. Мы никогда не признаем этот долг. Это долг "властей" Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет», – подчеркнула будущая глава государства.

Статус Приднестровья после реинтеграции, по ее мнению, «еще должны найти», но она выступает против федерализации Молдовы.

«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше», – резюмировала Майя Санду.