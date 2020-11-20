В ЕС осудили указ Путина о легализации «паспортов», выданных в «Л-ДНР»

Указ президента РФ Владимира Путина о легализации выданных в «Л-ДНР» «паспортов» является попыткой России подорвать суверенитет Украины. Об этом заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, передает «УНН» со ссылкой на пресс-службу Евросоюза.

«4 ноября 2020 года президент [России Владимир] Путин подписал указ, который упрощает признание Российской Федерацией документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам и лицам, постоянно проживающим в Донецкой и Луганской областях Украины. Это является очередной попыткой России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», – говорится в заявлении Питера Стано.

Он отметил, что в ЕС ожидают, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции в Украину неподконтрольных правительству районов, а также будет в полной мере выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

«В 2019 году Европейская Комиссия и Европейская служба внешних связей опубликовали руководство по обработке визовых заявлений от лиц, постоянно проживающих на территориях неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в целях обеспечения соблюдения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также должного и последовательного применения правил ЕС в отношении шенгенских виз в Российской Федерации и Украине. Европейский Союз по-прежнему решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», – добавил Стано.

Ранее сообщалось, что в России изменили формулировку в признании «документов», выданных в «Л-ДНР». Внесены изменения в указ президента Российской Федерации от 18.02.17 г. №74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Из названия и текста исключена формулировка «гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим». Теперь, в соответствии с внесенными изменениями, в России признаются «документы», выданные на территории «Л-ДНР», независимо от гражданства их владельца.