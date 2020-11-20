Почти 5,5 тыс. случаев заболевания: На Луганщине COVID-19 выявляют у взрослых и детей (Карта)

На Луганщине за сутки выявлены 89 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

3 человека за сутки умерли.

В Луганской области по состоянию на 20 ноября всего лабораторно подтверждены 5 474 случая коронавирусной болезни, в том числе у 195 детей, из них:

выздоровели – 2 972 ​​человека, из них 121 ребенок (54,3% от общего количества заболевших);

лечатся – 2 366 человек, в т.ч. 74 ребенка (43,2%);

умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией – 136 человек (2,5%).

Кроме того, в центре сообщили, что на сегодня в области работают в дистанционно режиме 2 общеобразовательных учебных заведения, 12 классов в других школах находятся на самоизоляции и также учатся дистанционно.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 20 ноября в Украине COVID-19 заболели 598 085 человек (274 324 пациента выздоровели, 10 598 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 19 228 случаев (выздоровели – 7 174 пациента, летальных случаев – 333).

В «ДНР» – 9 621 случай коронавируса (выздоровели – 4 519 человек, летальных случаев – 884). В «ЛНР» – 1 729 случаев коронавируса (выздоровели – 1 480 человек, летальных случаев – 132).