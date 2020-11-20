В первом полугодии 2021 года: Стало известно, кто первыми в Украине получат прививки от COVID-19

Украина рассчитывает получить первый транш вакцины против COVID-19 в количестве 1,2 млн доз в первом полугодии 2021 года. Об этом сегодня, 20 ноября, во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

«Вчера состоялось очередное заседание представителей инициативы COVAX. До 7 декабря у нас запланировано подписание технической документации, и рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года начнем получать вакцину. Первый транш для Украины составит 1 млн 200 тыс. доз. Прежде всего мы планируем вакцинировать людей из групп риска: медицинских работников, граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями», – сказал глава Минздрава.

Он также отметил, что по информации ВОЗ, в настоящее время 10 фармкомпаний находятся на завершающей третьей стадии клинических испытаний вакцины против COVID-19, и в ближайшее время завершат испытания и зарегистрируют вакцину.

«Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами по изготовлению вакцины против коронавируса для того, чтобы украинцы получили вакцину быстрее. Одним из таких механизмов является COVAX. Это глобальная инициатива, которая объединяет 172 страны мира. Минздрав изначально с ней сотрудничает. Согласно расчетам, мы получим вакцину для прививки 20% населения, то есть 8 млн доз», – заявил Максим Степанов.

Кроме того, министр сообщил, что Украина способна и готова получать и хранить вакцины – для этого есть все необходимое оборудование.

«Сейчас есть различные сообщения о холодовой цепи вакцин и условиях их хранения. Украина готова к этому. У нас есть холодильные установки, технические характеристики которых позволяют сохранение даже при температуре –75 градусов», – подытожил Максим Степанов.