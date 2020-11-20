Единый кейс: Украина рассматривает возвращение Донбасса и Крыма как единое целое

Вопрос возвращения временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма рассматривается исключительно как единое целое. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего министерства. Мы отошли от региональных директоратов, или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно по Донецку с Луганском. Теперь когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий», – отметил Яременко.

Он отметил, что вопрос возвращения Донбасса стоит на повестке дня вместе с Крымом.

«Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова», – считает Яременко.