Арсений Яценюк: Наша цель – создать «пояс безопасности» в Европе

Необходим план действий и дорожная карта, чтобы достичь цели – создать «пояс демократий», «пояс свободы» в Европе, расширить Европу и сделать Украину, Молдову и Грузию членами ЕС. Об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

Во время очередной онлайн-дискуссии КБФ «Как защитить евроатлантический курс стран нашего региона?» он подчеркнул, что для Запада «критически важно, чтобы Молдова, Украина и Грузия были частью Европейского Союза и НАТО».

Политик напомнил, что несколько месяцев назад в своей статье для Financial Times обратился к ЕС и США создать миссию высокого уровня с целью расширения Европы: «Главный фокус этой миссии должен быть на Украине, Молдове и Грузии – могут ли Украина, Молдова и Грузия стать членами Европейского Союза и НАТО. И ответ должен быть, несомненно, положительный».

Глава КБФ также отметил важность поддержки Беларуси: «Путин пытается ее контролировать, и народ Беларуси борется. ЕС и США должны поддержать борьбу за свободу в Беларуси».

Арсений Яценюк обратился к заместителю председателя парламента Молдовы Михаю Попшою, который был участником дискуссии, и поздравил народ Молдовы с убедительной победой Майи Санду на президентских выборах.

«Это не просто победа Майи Санду на этих очень сложных выборах. На самом деле эти выборы выиграли народ Молдовы, народы ЕС и весь свободный мир. Кто проиграл? Мы знаем это имя, и это не господин Додон. Это – Путин. Ведь лично он поддерживал пророссийского президента на территории независимой Молдовы», – отметил политик.

Новоизбранный президент и народ Молдовы, сказал глава КБФ, предстанут перед рядом вызовов: «Наши страны имеют много общего. Российские войска базируются на территории независимой Молдовы в Приднестровье. Российские войска базируются в Крыму, Донецке и Луганске. Россия пытается подорвать территориальную целостность и демократию в наших странах. Перед нами также огромные вызовы, связанные с пандемией, экономикой и высоким уровнем миграции. И нам нужно с этим справляться».

«Надеюсь, нынешняя власть Украины, МИД и парламент полностью понимают необходимость тесного диалога с Молдовой, ее президентом и будущим правительством. Мы должны стоять плечом к плечу. Ведь мы боремся за наши страны, наши народы. И боремся с одним из сильнейших врагов – Путиным. Поверьте, Путин никогда не оставит свой план – контролировать Молдову, Украину и Грузию. Его главная цель – восстановить Советский Союз. И в этом он сосредоточен на Молдове, Украине и Грузии», – сказал Яценюк.

Он также выразил благодарность новоизбранному президенту Молдовы за четкую позицию – осуждение незаконной аннексии Крыма и российской агрессии против Украины.