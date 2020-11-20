Торецк может утонуть: Эколог рассказала о надвигающейся катастрофе из-за затопленных шахт неподконтрольного Донбасса

Города Донбасса могут быть затоплены вследствие масштабной экологической катастрофы, вызванной затоплением шахт на неподконтрольной украинской власти территории. Об этом заявила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Она напомнила, какие тяжкие последствия повлекла так называемая «мокрая» консервация шахт в 90-е годы.

«Мы увидели страшные последствия. То есть очевидным есть факт, чем закончится затопление шахт сейчас. Были тысячи гектаров плодородных земель затоплены солеными шахтными водами, были разрушены здания в Луганской и Донецкой областях. Целые населенные пункты прекратили свое существование», – рассказала Тимочко.

По ее словам, именно потому, когда на неподконтрольной территории начали закрывать и затапливать шахты, украинские экологи забили тревогу. Они изучили ситуацию с затоплением шахт в Золотом (Луганская обл.) и в Торецке (Донецкая обл.).

«Уклон идет в нашу сторону. Это означает, что затопление шахт на оккупированной территории приводит к затоплению шахт, работающих на нашей территории сейчас. И откачивать бесконечно воду, которая прибывает – это нелогично. Это является угрозой для окружающей среды», – сказала Тимочко.

Она подчеркнула, что по прогнозам украинским ученых и экспертов, если сейчас срочно не принимать меры и не заставить «власти» на неподконтрольных территориях учитывать вопросы экологической безопасности, Украина потеряет значительные территории.

По мнению экологов, в результате могут быть «грандиозные инфраструктурные потери».

«Подтопление линий электропередач, газопроводов, нефтепроводов и целых городов. Это большие города, тот же Торецк может утонуть в этой засоленной шахтной воде, и это очень быстрая перспектива. Убытки от воздействия на окружающую среду могут измеряться не только бюджетом Украины, но и более грандиозными суммами», – резюмировала эколог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Апостроф TV»