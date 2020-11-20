«У людей нет иного выхода»: В «ДНР» пояснили, почему они все-таки выдают паспорта РФ

В «ДНР» выдача российских паспортов началась от безысходности, т.к. у жителей не было иной возможности легализовать себя в «в правовом поле мирового пространства». Об этом заявила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

Она сообщила, что на данный момент в «ДНР» паспорта РФ получили около 200 тыс. человек. «Но паспортизация идет активно, достаточно интенсивно. Потому что время идет, вот уже 7 лет длится наш конфликт. И становится все больше людей, у которых паспорт Украины, например, испорчен, которые достигли соответствующего возраста, когда нужно получать или изменить паспорт. Поэтому российских паспортов получают все больше людей», – сказала Никонорова.

Кроме того, она акцентировала, что с течением времени вектор развития «ДНР» все больше ориентирован именно на Россию, «ДНР выступает за интеграцию с РФ, у нас все больше гармонизируется законодательство с РФ».

По словам «министра», такая интеграция – это и желание местного населения. «Население Донбасса в течение времени все больше в своих взглядах переориентируется на Российскую Федерацию. Все больше людей желают ехать учиться или работать в Россию... Они позитивно оценивают те же гуманитарные шаги России. Например, решение выдавать по упрощенной процедуре российские паспорта населению, проживающему на нашей территории. Такие шаги населением оцениваются крайне позитивно и с большой благодарностью к Российской Федерации за то, что она нас не бросает в беде. В отличие от Украины, которая действует совсем наоборот. Даже создается впечатление, что она специально в некоторых вопросах создает крайне негативный имидж в глазах населения Донбасса», – говорит «республиканка».

Никонорова заверила, что в «ДНР» никто насильно не заставляет получать именно российские паспорта. «Просто у людей нет иного выхода. Потому что украинских государственных органов нет на нашей территории, а паспорта ДНР нигде не признаются, кроме как в России. Соответственно, какой выход у человека, чтобы легализоваться в правовом поле мирового пространства? Единственный документ, который он может получить – это российский паспорт», – пояснила она.

«Министр» отметила, что много желающих получить российские паспорта, сохраняются очереди на получение, т.к. «миграционные службы» оперативно не справляются с потоком. «У нас проблема не в том, что людей заставляют. Они сами желают получить эти паспорта. И люди жалуются, что очень долго ждать своей очереди на получение паспорта. Вот это более острый вопрос. И мы будем исправлять ситуацию, усиливать нашу миграционную службу. Но действительно очередь очень большая», – резюмировала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам канала «Klymenko Time»