Евроинтеграция и сотрудничество с Украиной: В Молдове назвали приоритеты

Европейская интеграция и сотрудничество с Украиной будут среди приоритетов новоизбранного президента Молдовы Майи Санду. Об этом заявил заместитель главы парламента Республики Молдова Михай Попшой сегодня, 20 ноября, во время дискуссии Киевского форума по безопасности «Восточная Европа: как защитить евроатлантический курс стран нашего региона?».

«В плане внешней политики европейская интеграция является основой нашей избирательной программы. Это часть нашей политической ДНК. Поэтому мы нацелены на сотрудничество с нашими партнерами – Украиной, Грузией и другими участниками программы Восточного партнерства, а также на двусторонней основе, чтобы перенимать передовой опыт в плане гармонизации законодательства, а также достигать синергии и вместе отстаивать общие интересы по вступлению в ЕС», – сказал он.

Попшой также отметил, что несмотря на победу на выборах Майи Санду, политическая ситуация в Молдове остается сложной.

«Ситуация непростая. Мы, возможно, выиграли бой, но впереди еще война», – сказал он.

Заместитель главы молдавского парламента отметил, что полномочия президента этой страны очень ограничены и новый лидер будет нуждаться в поддержке парламента и правительства.

«Майе Санду нужно большинство, которое разделяет ориентацию на повестку дня ее избирательной программы. А для этого действительно нужны досрочные парламентские выборы, поскольку этот парламент полностью дискредитирован», – отметил Попшой.

Он также добавил, что команда Майи Санду никогда не шла на компромисс в отношении собственных принципов.

«Ни единого компромисса по евроинтеграции, никакого компромисса по реформе системы правосудия быть не может, никакого компромисса по стабильным партнерским отношениям и взаимному уважению со всеми нашими соседями и никакого компромисса относительно реформ эффективного управления во всех секторах. Чтобы избавиться от остатков коррупционного захвата государства, с которым мы боремся уже много лет», – резюмировал Михай Попшой.