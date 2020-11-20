Прошли почти 1000 человек: Ситуация на КПВВ на Донбассе

Сегодня, 20 ноября, фактический пропуск осуществлялся только на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«По состоянию на 12:00 сегодня оформлено: в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины – 301 человек, на выход – 577 человек; в КПВВ «Новотроицкое» – на выезд во ВОТ оформлено 88 граждан и 17 транспортных средств, на въезд – 22 человека и 3 транспортных средства», – уточнили в Госпогранслужбе.

В течение недели пограничники оформили:

в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно неподконтрольной территории Украины – 4 667 человек, на выход – 3 982 человека;

в КПВВ «Новотроицкое» – на выезд на временно неподконтрольную территорию оформлено 270 граждан и 50 транспортных средств, на въезд – 98 человек и 20 транспортных средств;

«В КПВВ "Майорское" – 1 человек, "Марьинка" – 3 человека и "Счастье" – 2 человека, выбывших в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти», – добавили в ГПСУ.

В КПВВ «Гнутово» и «Золотое» граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Кроме того, в течение недели через КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская» на временно неподконтрольную территорию Украины Международным комитетом Красного Креста направлены товары медицинского назначения, продуктовые и гигиенические наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 219 тонн.