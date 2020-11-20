Возврат в Украину: В «ДНР» готовы обсуждать концепцию переходного правосудия

Представители «ДНР» в принципе готовы обсуждать с украинской стороной тему переходного правосудия, признавая тем самым, что наступит период возврата неподконтрольных территорий под юрисдикцию Украины.

«Переходное правосудие – это нормальная мировая практика. Это как раз тот самый период примирения, во время которого военные преступники несут заслуженное наказание, в остальном обществе происходит диалог, восстанавливаются различные связи», – сказала «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

«Но мы пока не понимаем, что включает в себя концепция переходного периода с точки зрения украинской стороны. Мы не понимаем, что в нее входит. Ее нужно обсуждать, чтобы прийти к согласованию, а может к отказу от этой концепции. Потому что в Минских соглашениях нет такого понятия. И в "дорожной карте" Украины ("План совместных шагов…", озвученный Кравчуком, – ред.) этого нет», – пояснила «министр».

Она отметила, что в «ДНР» пока не понимают даже, как Украина видит вопрос амнистии, который прописан в Минских соглашениях. «Украинской стороной проект по амнистии не предоставлялся. На столе ничего нет, чтобы что-то обсуждать. Наша позиция проста: выполнение пункта Комплекса мер, в котором говорится о принятии закона о недопущении наказания и преследований участников событий на Донбассе. В сентябре 2014 года этот закон был принят Верховной Радой, но он так и не был подписан председателем ВР Турчиновым. Тот закон был сырой, недоработанный, у нас были к нему замечания. Но хотя бы его название отвечало пункту, который содержится в Комплексе мер», – сказала «республиканка».

Никонорова согласна, что военные преступления, военные преступники не должны подлежать амнистии: «Те преступники, которые обстреливали мирные города, которые убивали женщин и детей, они должны подлежать наказанию. У таких преступлений нет срока давности и они не амнистируются. Мы считаем, что наказание к таким людям должно быть применено».

При этом Никонорова ушла от четкого ответа на вопрос – считает ли она, что военные преступники могут находиться с двух сторон линии фронта, в том числе в «ДНР». Лишь уклончиво намекнула, что «республика» считает преступной деятельность только представителей украинской стороны.

В то же время, по ее мнению, сейчас обсуждать тему амнистии рано, т.к. «до вопроса амнистии необходимо в принципе определиться с целым рядом основополагающих моментов».

При этом она согласна обсуждать с украинской стороной концепцию переходного периода по возврату неподконтрольных территорий в украинское конституционное поле. «Если есть согласие с двух сторон конфликта, то всегда можно прийти к консенсусу и согласиться с тем, что действительно этот период должен быть», – отметила Никонорова, подчеркнув, что с их точки зрения сторонами конфликта выступают Украина и «Л-ДНР».

«Но в официальных украинских документах проекта переходного правосудия нет, поэтому пока не понятно – что обсуждать… Да и до завершения активной фазы конфликта еще очень далеко», – дополнила «министр».

Напомним, что еще в декабре 2019 года рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершила работу над концепцией переходного правосудия для Украины и передала его на рассмотрение комиссии по вопросам правовой реформы. В июле-августе 2020 года окончательный текст концепции переходного правосудия должны были передать в Офис президента. Планируется, что после рассмотрения, концепцию утвердят указом президента Украины. Далее Верховная Рада разработает и примет соответствующие изменения в Уголовный кодекс Украины.

Однако текст концепции опубликован не был.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам канала «Klymenko Time»