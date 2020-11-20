Лукашенко устоял из-за пассивности Запада, – Центр анализа европейской политики

Западные страны не продемонстрировали совместной эффективной политики в отношении Беларуси, из-за чего режиму Лукашенко удалось удержаться у власти. Об этом заявила президент американского Центра анализа европейской политики (CEPA) Алина Полякова сегодня, 20 ноября, во время дискуссии Киевского форума по безопасности «Восточная Европа: как защитить евроатлантический курс стран нашего региона?».

«Из-за поддержки со стороны России, поддержки Кремля и огромной роли правоохранительных органов, сил безопасности Лукашенко удается запугивать активистов, выбивать из них фальшивые признания, использовать шантаж», – сказала она.

«Все это ослабляет оппозицию. Конечно, большинство лидеров оппозиции находятся или в изгнании, или арестованы, или же просто боятся за свою жизнь», – добавила Алина Полякова.

Она выразила сожаление, что Европейский Союз сделал очень мало для поддержки Беларуси.

«В конце концов Беларусь – это европейская страна, так же как Украина, Молдова, Грузия. И Европейский Союз, с одной стороны, вводить санкции против белорусских руководителей за нарушение прав человека, а с другой стороны, поддержать тех, кто борется за демократию в Беларуси. Я думаю, что санкции ЕС слишком слабы против должностных лиц Беларуси, и они не смогли изменить динамику событий в стране», – сказала она.

«Если Европейский Союз и Соединенные Штаты не смогут послать сильный мощный сигнал о нашей поддержке демократических сил в Беларуси, Лукашенко будет оставаться у власти, и народ Беларуси не увидит свободы в ближайшем будущем», – отметила президент американского Центра анализа европейской политики.

«Эта история во многом вдохновляет, но опять же мы видим, что Запад оказался расколотым, нет общей эффективной политики. Это картина, которую мы наблюдали и в других местах, и ничего хорошего из этого не получалось», – резюмировала Полякова.