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В пути – почти 29 часов: Из Мариуполя пустят поезд до Львова

20.11.20 16:32
Железнодорожный вокзал Мариуполя
Железнодорожный вокзал Мариуполя / Фото: 0629.com.ua

С 13 декабря «Укрзализныця» запускает пассажирский поезд из Мариуполя во Львов отправится пассажирский поезд, передает «Сайт города Мариуполя» со ссылкой на информацию «УЗ».

Продажа билетов уже открыта, часть из них уже выкупили. Стоимость проезда:

  • люкс – 1036,87 грн;
  • купе – 443,18 грн;
  • плацкарт – 267,68 грн.

Из Мариуполя пассажирский состав отправляется в 12:55, а во Львов прибывает через сутки в 17:39. Общее время поездки – 28 часов 44 минуты.

Как отмечается, анонсированное восстановление движения состоится только при стабильной эпидемической ситуации.

Сегодня поездом добраться во Львов из Мариуполя можно лишь с пересадкой в Запорожье.

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