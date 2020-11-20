«Перекрестимся и ложимся спать»: Как живут прифронтовые Катериновка и Золотое (Фото)

Села Катериновка и Золотое-4 (Луганская обл.) уже более 6 лет находится на линии огня. В свое время за оба населенные пункты шли бои, НВФ «ЛНР» отступили, но продолжали постоянно бить по жилым домам и обвинять в обстрелах украинских военных. Тем не менее, более трех месяцев на Донбассе продолжается «режим всеобъемлющего прекращения огня», передает «Громадське радіо».

Катериновка – село, расположенное уже за КПВВ «Золотое». Из населенного пункта молодежь давно уехала. Остались пенсионеры, которым или никуда ехать, или которые не хотят выезжать.

«Ни детей, ни внуков не вижу. Я за детьми скучаю. Помогаю. Я всю пенсию отдаю им. Дедушки нет у меня. Мне уже 80 лет. И я хочу тишины. Хочу детей, внуков видеть. Так мы живем», – сетует местная жительница Галина Ивановна.

Галина Ивановна

Последние три месяца в селе тихо. Галина Ивановна говорит, что иногда слышат взрывы, но что это за взрывы – женщина не знает.

«Мы перекрестимся и ложимся. Спокойнее стало. Магазин охраняют. Приезжает машина, охраняет. Газеты нам носят. Пошла людей увидеть – в магазин, сижу, подходят, поздоровались – вам газетка. Спасибо, ребята, спасибо!», – продолжает пенсионерка.

В это время по улице шли те же военные, раздавали украинскую прессу. Офицер группы гражданско-военного сотрудничества Виктор Швец рассказал, что газеты пытаются приносить еженедельно, а также всячески помогают местным.

«Разносим газету. Жители нас знают, мы с ними общаемся. Какие проблемы возникают – решаем. Стрелять перестали. Ну единственное, жителей волнуют разминирование, когда идут плановые подрывы. Немного волнуются. Но мы им объясняем», – отмечает Швец.

Валентина выходит из единственного в селе магазина, куда ходила за продуктами. Женщина говорит, что хоть сейчас тише, она все равно постоянно волнуется: «Мы хотим, чтобы это все закончилось. И все. Мы хотим мира. Покоя. Чтобы мы могли с детьми встречаться. Внуки. Мы не видим их годами. А война же не закончилась».

Валентина

10 ноября Украина открыла КПВВ в Станице Луганской, Счастье и Золотом. Но работа последних двух работу блокируется со стороны «ЛНР». Поэтому пройти на неподконтрольную Украине территорию люди не могут. Из-за этого Валентина не может увидеть родных, которые живут в неподконтрольном Первомайске.

«Уже 7 лет ждем. Все открывают-открывают. Надеемся, вдруг откроют. Мы хотим. Будет пункт на Первомайск. Вот для местных, почему нам нельзя? У меня там дети живут, у меня там сестры живут. И я не имею права. Нас туда не пускают», – возмущается женщина.

Катериновка. / Фото: hromadskeradio.org

В соседнем населенном пункте Золотое-4 настроения людей не отличаются от катериновчан. По улицам ходят полицейские и военные, они следят за порядком и за тем, чтобы не было провокаций. «Мы живем на линии разграничения. И они обязаны стоять. Они нам плохого ничего не делают. И нам спокойно. Сейчас спокойно, поэтому все заняты своей работой. К зиме готовимся», – рассказывает местная жительница Нина Ивановна.

Уже в следующем году на КПВВ «Золотое» появится современный центр, где людям будут предоставлять множество административных услуг. Им уже не нужно будет ездить в город, чтобы получить пенсию или медицинскую помощь.

«Планируется Министерством реинтеграции создание полноценной сервисной зоны с Центром предоставления административных услуг, отделом Государственной миграционной службы, аптечным пунктом, медпунктом, банковским учреждением, банкоматом. Также на следующий год в бюджете ПРООН запланировано создание полноценного центра предоставления административных услуг по всему перечню, включая производство паспортов гражданина Украины, паспорта Украины для выезда за границу», – прокомментировал руководитель военно-гражданской администрации города Золотое и села Катериновка Алексей Бабченко.

Воспользоваться всем этим жители неподконтрольных территорий смогут тогда, когда «ЛНР» прекратит блокировать со своей стороны контрольный пункт пропуска. А также если и далее будет сохраняться режим тишины. Кроме этого, объясняет власть открытие пункта, будет зависеть и от ситуации с коронавирусом на неподконтрольной территории.