Карантин «выходного дня»: Дождутся ли предприниматели поддержки правительства (Видео)

Впереди очередные карантинные выходные, но еще один уикенд – это испытание для ресторанов, парикмахерских и спортзалов. Предприниматели приспосабливаются к новым реалиям и думают, как удержаться на плаву и не закрыться навсегда, передает ТК «Украина».

По решению правительства, теперь в выходной день можно сходить разве что в продуктовый магазин.

Ресторатор из Черкасс Елена Боднарюк, владелица ресторана, боялась карантина больше всего, ведь ее заведение только месяц как открылось.

«Только мы начали набирать какие-то обороты, начали к нам немного люди заходить. И когда пошел карантин "выходного дня", то, честно скажу, я не думала, что будет так сложно. Начали работать, половину только штата вывели на смену, сами становились на процессы... Я, например, два дня сама лично отбыла. Потому что мы не знаем уже, как можно сэкономить», – говорит Елена.

Сейчас она теряет половину своего заработка, ведь основной поток людей был в выходные.

В отчаянии и продавец одежды из Кропивницкого Людмила Дегтяренко: она только закупила зимний товар, вложила в это 50 тысяч гривен.

«Как я могу это отбить? Когда суббота, воскресенье, – дни которые мы ждем, что к нам придут люди, хоть кто-нибудь зайдет... Так мы теперь субботу и воскресенье сидим дома», – сетует предпринимательница.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что правительство поможет малому и среднему бизнесу.

«Поддержка семей ФЛП первой и второй группы, имеющих детей до 10 лет. Второе – программа по частичной безработице, когда правительство берет на себя выплату части зарплаты работника, чтобы его не увольняли. Третье – программа кредитных каникул», – перечислил глава Кабмина.

В то время, когда малый и средний бизнес страны на грани, очень не хватает помощи главного экономиста страны. Но министр экономики, говорят эксперты, в этой сложной ситуации почему-то отмалчивается.

«Министр экономики Петрашко обещал поддержку в первую очередь украинскому бизнесу. Но по факту он оказался одним из самых неудачных министров экономики в истории Украины. Он фактически во время кризиса абстрагировался от всего, и мы не видимых никаких конкретных действий, кроме слов», – подчеркивает политолог Кирилл Сазонов.

По мнению народного депутата Сергея Магеры, бизнес так быстро обещанную помощь от правительства не получит.

«То, что поддержка будет осуществляться – это хорошо. Теперь осталось посмотреть – как? Денег практически в казне нет. Я думаю, что в лучшем случае это может произойти в течение месяца», – считает нардеп.

Но месяц предпринимателям надо еще как-то протянуть, чтобы не закрыть то, во что вложили все свое время и деньги.