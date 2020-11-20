Даже по грибы: В период карантина украинцы должны ходить с паспортом (Видео)

В период карантина украинцы, выходя из дома, должны брать паспорт. Иначе могут быть оштрафованы на 17 тыс. грн. В такую ситуацию попал пенсионер из города Монастыриска (Тернопольская обл.), который просто пошел в лес по грибы и даже был в маске.

В 6 часов вечера Роман Бойко с собранными грибами возвращался домой. Но неожиданно на выходе из леса его остановили полицейские. Мужчина был в маске, но правоохранители все равно выявили нарушение.

«Они спрашивают: откуда вы идете? Отвечаю: из леса. Говорят: документы при себе имеете? А я им: если я в лесу потеряю паспорт, то он мне вдвое дороже обойдется, ну куда в лес с паспортом? Они: мы вас оштрафуем. Я им: пожалуйста», – рассказывает Бойко.

Полицейские составили на пенсионера административный протокол.

«Он мне говорит: на меня составили протокол, потому что без паспорта был в лесу. Я не могла поверить в это!», – говорит супруга Надежда Бойко.

Через несколько дней почтальон принес Роману повестку в суд. За нарушение правил карантина ему угрожал штраф в 17 тыс. грн.

«С моей точки зрения, в данном случае представители полиции действовали правомерно, составив протокол. Потому что гражданин не имел при себе документ, который удостоверял бы его личность. Рассматривая это дело, я признал гражданина виновным. При этом ограничился лишь устным предупреждением и закрыл производство», – комментирует судья Монастыриского районного суда Игорь Галиян.

Действительно, согласно постановления Кабинета министров от 22.07.2020 № 641, запрещается находиться на улице без документов.

Роман на судебном заседании признал вину и раскаялся. Поэтому нарушителю карантина вынесли лишь предупреждение. «Почему нигде не показано – нигде?! Есть же рекламные щиты. Напишите, что без паспорта, без документов, без "намордника" не выходить», – возмущается пенсионер.

Об этом постановлении Камина не знают многие жители города. Люди в возрасте паспорт не носят, а молодое поколение вышло из ситуации – используют приложение «Дія». «У нас 21 век на дворе. В базах данных и так можно обо мне информацию пробить… Зачем еще этот паспорт с собой носить?», – считает один из горожан.

Но у пенсионера Романа Бойко, которого чуть не оштрафовали на 17 тысяч, нет даже мобильного телефона. Поэтому теперь везде с собой носит паспорт. Хотя супруга ему настойчиво советует покупать шампиньоны в магазине, чтобы не приносить домой вместо грибов проблемы.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе продавщице магазина также выписали штраф за то, что у нее не было паспорта в период карантина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»