Выплаты прекратят: С 1 января в Украине отменяется «социальная пенсия»

Пенсионеров с небольшим трудовым стажем уже со следующего года могут оставить вообще без денег. 1 января 2021 года заканчивается переходный период пенсионной реформы, при котором лицам, не имеющим нужного объема стажа, выплачивалась так называемая социальная пенсия. Со следующего года все эти выплаты отменяются. При этом в Украине сейчас социальные пенсии получают порядка 75,3 тыс. человек, передает «Страна.UA».

На этапе запуска пенсионной реформы в 2017 году были обновлены нормы стажа для выхода на пенсию. Так, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если вы можете подтвердить стаж в 17-27 лет, то время выхода на пенсию – в 63 года, если 15-17 лет – в 65 лет.

Согласно постановлению КМУ от 27.12.2017№1098, до 1 января 2021 года установили переходный период. Если стажа не хватало до выхода на заслуженный отдых в 60 лет, назначалась так называемая социальная пенсия. Ее человек получал до достижения 65 лет (если было хотя бы 15 лет стажа) или позже (если стаж был меньше).

Размеры таких пенсий – разные. Они привязаны к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц (на сегодня – 1 712 грн в месяц, а с 1 декабря 2020 года будет 1 769 грн).

«Размер выплаты определяется следующим образом: берется средний доход семьи на человека и, если он меньше прожиточного минимума, то оплачивается разница. Скажем, если получается 1000 грн в месяц, то пенсия – 712 грн. Если дохода вообще нет, человек получает 1 712 грн. Эту сумму платят до тех пор, пока пенсионер не выйдет на "заработанную пенсию". К примеру, если есть стаж 15 лет, и человек ушел на заслуженный отдых в 60 лет, ему платят социальную пенсию 5 лет. А при достижении им 65 лет, начинают платить ту пенсию, которую человек заработал», – поясняет руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Если человек не имеет стажа даже в 15 лет, он продолжает получать социальную пенсию.

Но с начала 2021 года схема меняется – человек будет получать лишь свою, заработанную и подтвержденную стажем пенсию.

«То есть, если человек с 15-ю годами стажа выйдет на пенсию в 60 лет, хотя имеет право на выплаты лишь с 65 лет, то 5 лет ему ничего не будут платить. И только с 65 лет пойдут начисления», — пояснил Пендзин.

А если нет даже 15 лет стажа, то рассчитывать на пенсию вообще не приходится.

«В теории можно докупить стаж – 22 тыс. грн за год. Но, во-первых, докупить реально год-два, а не 10. Во-вторых, если у вас есть такие деньги, зачем вообще пенсия», – считает Пендзин.

По словам заместителя главы Федерации профсоюзов Украины Александра Шубина, проблема заложена даже не в самом постановлении Кабмина №1098 – оно прописывает лишь порядок начисления и выплаты временной помощи.

«Проблема – в законе о пенсионном обеспечении. Именно в нем обозначен переходной период до 31 декабря 2020 года. Чтобы решить этот вопрос, нужно либо еще продлевать переходной период, либо переписывать пенсионное законодательство, но на это власти вряд ли пойдут», – говорит Шубин.

Он считает, что профсоюзы уже давно пытаются привлечь внимание властей к этой проблеме, и в правительстве обещали продлить переходной период. Но пока этого не сделали.

В Минсоцполитики утверждают: люди без денег не останутся. Советник министра Николай Шамбир пояснял: социальные пенсии отменят, но вместо них тем, у кого нет необходимого минимального стажа, станут выплачивать государственную помощь. Начисления будут проходить не через Пенсионный фонд, а через соцслужбу. Но сумма такой помощи будет мизерной.

«Тем, кто старше 65 лет, предложат 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, на сегодня это меньше 600 грн в месяц. Прожить на такие деньги попросту нереально. Хуже всего придется пенсионерам до 65 лет – им вообще ничего не будут платить», – отмечает Шубин.

По словам экономиста Алексея Куща, фактически «отменяя» пенсии для части населения, власти преследуют сразу несколько целей. Во-первых, снять нагрузку с и без того дефицитного Пенсионного фонда. Во-вторых, примирить общество с тотальной фискализацией.

«Уже сейчас власти озвучивают идеи обложить налогом деньги заробитчан и ввести нулевые декларации для всех, чтобы люди заполняли декларации и платили налоги, если их реальные доходы не совпадают с официальными. Но пока все это вызывает резкий негатив среди украинцев. Если пенсии "десоциализируют", и мы увидим стариков, которые попросту окажутся на улице без средств к существованию, государство может вернуть социальные пенсии, и этим аргументировать жесткую фискализацию для всех остальных граждан», – считает Кущ.