В «ДНР» мечети и мусульман контролирует «МНБ», – муфтий из Донецка

В «ДНР» все неподконтрольные или не согласные с требованиями «республики» мечети были закрыты, а те, что согласились находиться под контролем – работают. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма», переселенец из Донецка Саид Исмагилов.

По его словам, в «ДНР» мусульмане посещают те мечети, которые очень тщательно контролируются «министерством госбезопасности».

До 2014 года Донецке муфтий Саид Исмагилов работал в мечети аль-Амаль. По его словам, ее закрыли 2 года назад. «Ее не открыли, уже более двух лет стоит закрытой. Мы даже не знаем, в каком состоянии она внутри. Она была опечатана после обыска и обвинения общины в работе на украинскую разведку. А после того, как общину обвинили в том, что они являются экстремистами, имам и человек, находившийся в мечети во время обыска, были вызваны в "МГБ ДНР". Был допрос, с них взяли подписку о невыезде. А мечеть после обыска опечатали, она не функционирует», – говорит имам.

Он добавляет, что несколько тысяч мусульман с неподконтрольных территорий Донбасса выехали в разных направлениях. Некоторые выезжал на подконтрольную Украине территорию, некоторые – в Россию, некоторые за границу. Что касается непосредственно контактов с оставшимися в «ДНР», то это крайне опасно, поскольку внимательно следят за религиозными деятелями, за людьми, которые до 2014 года занимали активную религиозную и гражданскую позицию.

«Мы можем из некоторых источников узнать, что происходит. Но поддерживать какие-то связи – телефонные или с помощью мессенджеров – это крайне опасно. В Крыму продолжаются репрессии в отношении мусульман Крыма, они являются надуманными, людей обвиняют в принадлежности к организациям, которые запрещены в России. И даже если человек не совершил никакого преступления, его просто обвиняют в том, что он разделяет какие-то мысли или взгляды. Этого достаточно, чтобы человеку дали до 15-17 лет заключения. Происходят обыски, людей обвиняют в том, что они проводят незаконную религиозную деятельность и даже в судах рассматриваются эти вопросы и людям назначают штрафы. Это делают для того, чтобы покорить и заставить мусульман действовать в тех реалиях, которые предлагает Россия», – подытожил муфтий Саид Исмагилов.