В Мариуполе: Нотариус зарегистрировал 450 сделок с недвижимостью, которые проводились в «ДНР»

В Мариуполе нотариус и его помощники регистрировали в украинском реестре сделки с недвижимостью, которые проводились в «ДНР». Об этом сегодня, 20 ноября, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Отмечается, что нотариус незаконно вносил изменения в государственные электронные информационные ресурсы Министерства юстиции.

«Один из местных нотариусов и его помощники наладили противоправную схему несанкционированных действий с реестрами Минюста, что привело к утечке информации с ограниченным доступом. Также помощники нотариуса незаконно регистрировали документы на имущество, оформленные на территории террористической организации "ДНР"», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства и внесения изменений в реестр Минюста с использованием личного электронного ключа частного нотариуса.

Во время обысков в офисе нотариальной конторы правоохранители изъяли документацию, которая будет приобщена к материалам дела.

Начатого уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в ноябре правоохранители провели серию обысков нотариальных контор, которые сотрудничали с представителями «ДНР». На днях такие обыски прошли в одной из нотариальных контор Мариуполя по проспекту Строителей. Нотариус проводил сделки с незаконно захваченной недвижимостью в неподконтрольном украинской власти Донецке.