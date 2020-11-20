По всей Украине работают специальные «скорые» для новорожденных от Фона Рината Ахметова

В 2019 году Фонд Рината Ахметова реализовал беспрецедентный проект «200 скорых для Украины». Именно столько автомобилей, оборудованных по последнему слову медицинской техники, были переданы больницам по всей стране. В том числе 22 неонатальные «скорые», предназначенные для спасения новорожденных. Об этом сегодня, 20 нояря, сообщает пресс-служба Фонда.

Судьбу младенца решают считанные секунды, даже транспортировка без особых условий губительна для таких крошечных пациентов. Поэтому каждая такая специализированная машина от Фонда оборудована техникой для экстренного спасения, вплоть до аппарата искусственной вентиляции легких у детей. А главное, что это не только реанимация на колесах. В салоне находится своего рода «капсула жизни» – кувез. Он поддерживает стабильную, безопасную температуру и влажность, туда поступает кислород.

«Эта машина по-настоящему спасает жизни. При любых условиях, в эпидемии, вне эпидемии. Машина тихо делает работу, которая дает шанс малышам выжить. Спасибо Фонду и лично Ринату Леонидовичу за такой подарок», – сказала Оксана Чопко, заместитель директора Волынской детской больницы.

Наталья Палагнюк – медик с 20-летним стажем. Сейчас она возглавляет отделение интенсивной терапии Областной детской клинической больницы Николаева. Она признается, что новый автомобиль впечатлил даже ее. Отмечает, что освоили новинку местные медики оперативно.

Особенно важно, подчеркивают специалисты, когда ребенок размещается в кувезе – специальный датчик определяет температуру младенца. Затем кувез сам настраивается на оптимальный температурный режим, также беспрерывно идет подача кислорода при транспортировке ребенка.

Новая «скорая» в Николаевской областной детской клинической больнице совершила уже сотни выездов. «Медики, которые выезжают на вызовы по роддомам, в восхищении от работы машины, от работы той техники, которой обеспечен этот автомобиль», – сказал главврач больницы Александр Плиткин.

Жительница Николаева Наталья Косанчук недавно стала мамой. После рождения ее дочке поставили диагноз, справиться с которым могли только врачи специализированного отделения в областной больнице. Девочку успешно доставили до пункта назначения на автомобиле для реанимации новорожденных. Машина была подарена медикам в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова.

«Нам очень нужен был этот реанимобиль. В нем есть все необходимое для поддержания жизни ребенка, для спасения жизни. От всех мамочек Николаевской области хочу поблагодарить благотворительный Фонд Рината Ахметова за такой подарок нашей больнице», – сказала Наталья Косанчук.

В пресс-службе напомнили, что Фонд Рината Ахметова продолжает системно и масштабно помогать украинской медицине. Для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса был создан проект «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». «Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. В рамках проекта государственным больницам передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Также медики получили от Фонда 337 тысяч экспресс-тестов. Ключевым аспектом проекта стало приобретение свыше 200 современных аппаратов ИВЛ, в которых наиболее нуждалась украинская медицина», – отметили в Фонде.