Луганщина: В областном онкодиспансере хирург требовал взятку за операцию

В Луганском областном онкологическическом диспансере (г. Кременная) врач требовал от пациента взятку за выполнение операции. О этом сегодня, 20 ноября, рассказали в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

Так, врач хирургического отделения требовал и получил от пациента 15 тыс. грн за успешно проведенную операцию, выписку из медицинского учреждения и дальнейшее амбулаторное лечение.

Сегодня по результатам обыска помещения больницы правоохранители изъяли полученные доктором денежные средства.

Решается вопрос о сообщение лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Хирург подозревается в факте вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 354 УК Украины). Если его вина будет доказана, ему грозит до 3 лет лишения свободы.