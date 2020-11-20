Сократится время отсутствия электроэнергии: ДТЭК Донецкие электросети увеличит объемы инвестиций

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила проект решения об установлении тарифов на услуги распределения электроэнергии в 2021 году для ДТЭК Донецкие электросети по методике стимулирующего тарифообразования. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

В соответствии с новой методикой, объем запланированных инвестиций в улучшение качества электроснабжения ДТЭК Донецкие электросети увеличится на 138 млн грн по сравнению с 2020 годом. Инвестиции в улучшение инфраструктуры электросетей на территории Донецкой области (подконтрольная территория) составят 332 млн грн. Для сравнения, в 2020 году инвестиционная программа компании, сформированная по методике «Затраты+», была меньше на 42% и составляет 193 млн грн*.

Запланированные инвестиции будут направлены на улучшение качества электроснабжения в соответствии с плановыми показателями, которые определяет госрегулятор НКРЭКУ: сокращение потерь в электросетях и показателя SAIDI (времени отключения электроэнергии).

Согласно параметрам качества, определенным НКРЭКУ, благодаря внедрению стимулирующего тарифообразования через 13 лет время отсутствия электроэнергии у клиентов должно сократиться с текущих 1362 мин/год до 150 мин/год для города и 300 мин/год для сельской местности.

Одним из важных направлений ДТЭК Донецкие электросети будут проекты по внедрению технологий автоматизации и цифровизации. Они нацелены на то, чтобы в долгосрочной перспективе трансформировать текущую инфраструктуру электрических сетей в Smart Grid, отвечающую потребностям современной экономики и клиентов.

Например, уже в 2021 году 15 млн грн будет использовано для проектов по развитию автоматической системы диспетчерского управления, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать техническое состояние электрооборудования. Для сравнения, объем инвестиций в автоматизацию в 2020 году составил только 2 млн грн.

Значительное увеличение объемов инвестиций в развитие автоматической системы диспетчерского управления поможет более оперативно реагировать на аварийные ситуации и устранять их для большего количества жителей Донецкой области.

Инвестиции в развитие современных цифровых каналов обслуживания клиентов, как, например, онлайн-портал, чат-бот и мобильное приложение, позволят сделать взаимодействие клиентов с компанией более быстрым, простым и удобным.

*Инвестиционная программа – это утвержденная Регулятором программа работ и затрат на них для обновления, модернизации и строительства инфраструктуры электросетей. Она утверждается ежегодно НКРЭКУ для каждого оператора систем распределения.

В августе 2020 года на замену системе «Затраты+» НКРЭКУ была принята новая методология формирования тарифа на распределение электроэнергии по принципу стимулирующего тарифообразования. Она позволяет привлекать больший объём инвестиций в инфраструктуру электросетей, что позитивно сказывается на качестве электроснабжения для клиентов.