«ДНР» обнародовала украинский «План действий» по Донбассу (Текст документа)

«Министерство иностранных дел ДНР» опубликовало украинский «План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей». Отметим, что украинская сторона не обнародовала текст данного так называемого «Плана Кравчука» по просьбе ОБСЕ.

На заседании ТКГ 10 ноября украинский план действий был принят за основу. Также документ 13 ноября взяли за основу политические советники лидеров государств «нормандской четверки» договорились принять украинский план за основу. Итоговую «дорожную карту» должна выписать группа ОБСЕ.

Согласно информации «МИД ДНР», украинский вариант «дорожной карты» по урегулированию ситуации на Донбассе выглядит следующим образом.

План совместных шагов участников ТКГ

по выполнению Минских соглашений

(проект украинской стороны но состоянию на 02.11.2020)

Минские соглашения (Минский протокол от 5.09.2014, Минский меморандум от 19.09.2014, Комплекс мер от 12.02.2015, другие договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы в их исполнение), а также договоренности лидеров «Нормандского формата» (Берлинский 2016, Парижские 2015 и 2019 годов саммиты) продолжают служить основой работы Трехсторонней контактной группы (далее – ТКГ) и ее рабочих подгрупп.

Предложенный документ (далее – План совместных шагов) никоим образом не отменяет необходимости дальнейшей работы в «Нормандском формате» (далее – N4) по согласованию Дорожной карты выполнения Минских соглашений во исполнение раздела «Дорожная карта» Общих согласованных итогов Берлинского саммита в «Нормандском формате» (19.10.2016), а преследует цель разблокировать работу в рамках ТКГ но имплементации Минских соглашений, в т.ч. Парижских договоренностей лидеров N4 (9.12.2019).

Для обеспечения выполнения Плана совместных шагов ТКГ переходит на еженедельный график своих заседаний.

1. Прекращение вооруженною конфликта и полная демилитаризация ОРДЛО

Полный вывод из ОРДЛО всех вооруженных формирований, наемников и вооружения, а также полную демилитаризацию, разоружение, демобилизацию комбатантов и создание во всей ОРДЛО зоны, свободной от незаконных, в т.ч. иностранных, вооруженных формирований, вооружения, военной техники, а также наемников завершить до 15.02.2021.

Границами вышеупомянутой зоны определяются в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 17.03.2015 № 252-VIII «Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления».

Одновременно с началом вывода из ОРДЛО всех вооруженных формирований, наемников и вооружения (с 10.12.2020) начнется процесс возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации. Данный процесс завершится синхронно с завершением демилитаризации ОРДЛО.

Порядок (этапность, временные рамки, зональность) будут согласованы в рамках рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ до конца ноября 2020 года.

Началу вывода из ОРДЛО всех вооруженных формирований, наемников и вооружения предшествуют следующие совместные шаги:

Надлежащее выполнение пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня, согласованных в рамках ТКГ 22.07.2020. Отвод тяжелого вооружения на расстояния и от линий, зафиксированных в Комплексе мер, а также в Дополнении к Комплексу мер (должен быть завершен не позднее 30.01.2021). Разведение сил и средств по секторам (должно быть завершено не позднее 30.01.2021, соответствующий план согласовывается в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ до 01.12.2020), начиная с четырех согласованных в рабочем порядке в рамках рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ участков в районе н.п. Славяносербск, Григоровка. Петровка и Нижнетеплое (должно быть завершено не позднее 11.12.2020). Разминирование на 19-ти согласованных в рабочем порядке в рамках рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ участков для разминирования вокруг КПВВ и других объектов инфраструктуры (должно быть завершено до 11.12.2020). Дальнейшие шаги по разминированию будут согласованы в рамках рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ до конца декабря 2020 года.

Мониторинг выполнения вышеуказанных шагов на всех этапах осуществляет СММ ОБСЕ с применением необходимых технических средств согласно ее мандату, с дальнейшим размещением соответствующей информации в регулярных отчетах Миссии (в начале выполнения всех мероприятий и по окончанию вывода из ОРДЛО всех вооруженных формирований, наемников и вооружения).

2. Недопущение преследовании и наказания лиц-участников событий в Донецкой и Луганской областях

Недопущение преследовании и наказания лиц-участников событий в Донецкой и Луганской областях будет осуществлено путем принятия Верховной Радой Украины соответствующего законодательства, текст которого будет предварительно обсужден в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, и его последующей имплементации.

Недопущение преследования и наказания (равно, как помилование и амнистия) не будут применяться к лицам, совершившим военные преступления (в т.ч. уничтожение малазийского Боинга рейса МП-17) и преступления против человечности.

Нормативно-правовой акт о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей голосуется Верховной Радой Украины не позднее, чем за 7 дней до дня проведения легитимных местных выборов в ОРДЛО (с учетом календарного плана ее работы).

Одновременно с принятием Верховной Радой Украины нормативно- правового акта о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей отменяются положения нижеследующих нормативно-правовых актов Российской Федерации:

указа президента РФ от 27.03.2020 № 214 о внесении изменений в указ президента РФ от 24.04.2019 № 183, а также указа президента РФ от 29.04.2019 № 187;

указа президента РФ от 17.07.2019 № 343 о внесении изменений в указ президента РФ от 29.04.2019 № 187;

указа президента РФ от 29.04.2019 № 187 относительно отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о принятии в гражданство Российской Федерации в упрощен ном порядке;

указа президента РФ от 24.04.2019 № 183 об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о принятии в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке,

а также всех других нормативно-правовых актах, принятых во исполнение вышеупомянутых указов.

3. Обмен удерживаемыми лицами

Полный и безусловный доступ международных гуманитарных организаций, включая Международный комитет Красною Креста (далее МККК), ко всем удерживаемым лицам, включая военнопленных и других удерживаемых в связи с конфликтом лиц, должен быть обеспечен не позднее 15 ноября 2020 года.

Министры иностранных дел Украины и Российской Федерации, при поддержке министров иностранных дел ФРГ и Французской Республики, обратятся к руководству международных гуманитарных организаций, без ущерба мандатам и правилам процедуры этих организаций, отобразить выполнение данной договоренности в своих регулярных отчетах.

Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц состоится не позднее 15.12.2020 на основании принципов «всех на всех», добросовестности, непредвзятости и прозрачности.

Взаимное освобождение будет происходить публично, с правом доступа к любой информации в связи с освобождением для родственников удерживаемых лиц.

Взаимное открытие списков удерживаемых лиц должно быть осуществлено не позднее 11.11.2020.

5. КПВВ

Взаимное открытие КМВВ в Золотом и Счастье (до 10.11.2020).

6. Граница

Обеспечение безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины в ее международно признанных границах для надлежащего осуществления ею своего мандата.

Обеспечение до конца 2020 года постоянного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ (физическими патрулями и/или техническими средствами) районов, прилегающих к временно неподконтрольным участкам украинско-российской государственной границы в Донецкой и частично Луганской областях.

С этой целью до 10.11.2020 рабочей подгруппой по вопросам безопасности ТКГ будут подготовлены согласованные предложения по расширению мониторинга со стороны СММ ОБСЕ в вышеупомянутых районах.

Украина безотлагательно (12.11.2020) обратится с просьбой к Постоянному совету ОБСЕ поддержать согласованные в рамках ТКГ предложения по расширению присутствия СММ ОБСЕ в районах, прилегающих к временно неподконтрольным участкам украинско- российской государственной границы в Донецкой и частично Луганской областях.

Российская Федерация, ФРГ и Французская Республика поддержат данную просьбу.

Расширение до конца 2020 года (с учетом календарного плана работы Постоянного совета ОБСЕ) деятельности Наблюдательной миссии ОБСЕ на территории РФ на районы, прилегающие ко всем временно закрытым пунктам пропуска на российско-украинской государственной границе в Донецкой и Луганской областях.

Для координации работы на данном направлении до конца ноября 2020 года будет создана отдельная рабочая подгруппа ТКГ по вопросам восстановления контроля Украины над временно неподконтрольными участками украинско-российской государственной границы в Донецкой и частично Луганской областях.

Не позднее 15.02.2021 Украина восстановит полный контроль над вышеупомянутыми участками украинско-российской государственной границы.

При этом будет полностью обеспечено функционирование украинского законодательства по охране государственной границы.

7. Выборы

При условии обеспечения гарантированной безопасности для всех участников избирательного процесса не позднее 31.03.2021 на территории ОРДЛО будут проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, с соблюдением стандартов ОБСЕ (Копенгагенский документ 1990 г.), при наблюдении БДИПЧ ОБСЕ.

На протяжении всего избирательного процесса общественный порядок и безопасность в ОРДЛО будет поддерживаться совместными патрулями Национальной полиции Украины, сформированных в ОРДЛО согласно украинскому законодательству из принявших присягу граждан Украины подразделений, выполняющих исключительно правоохранительные функции и вооруженных только персональным оружием самообороны, при участии и содействии со стороны СММ ОВСЕ, без ущерба ее мандату.

С этой целью Украина предложит Постоянному совету ОБСЕ безотлагательно рассмотреть вопрос о создании на временной основе в составе СММ ОБСЕ подразделения (департамента) по вопросам правоохранительной деятельности, укомплектованной сотрудниками, имеющими опыт работы в области обеспечения общественного порядка и охраны границ, в количестве до 1 500 человек.

Российская Федерация, ФРГ и Французская Республика поддержат данное предложение.

Соответствующий план-график согласовывается до конца 2020 года в рамках Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ (с учетом календарного плана ее работы).

Обсуждение и согласование в рамках рабочей подгруппы но политическим вопросам ТКГ проекта закона Украины об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО должно быть завершено не позднее 01.12.2020.

Закон Украины об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО будет проголосован Верховной Радой Украины не позднее 17.12.2020 (с учетом календарного плана ее работы).

За три дня до проведения легитимных местных выборов в ОРДЛО будут распущены непредусмотренные Минскими соглашениями властные структуры в ОРДЛО.

На следующий день после опубликования отчета БДИГТЧ ОБСЕ о том, что местные выборы в целом соответствуют стандартам ОБСЕ, отменяется указ президента РФ от 18.02.2017 № 74 о признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

8. Особенности местного самоуправления и создание СЭЗ

Обсуждение и согласование в рамках рабочей подгруппы но политическим вопросам ТКГ проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой н Луганской областей» (в части включения в него так называемой «формулы Штайнмайера») должно быть завершено не позднее 01.12.2020.

Изменения в этот Закон Украины будут проголосованы Верховной Радой Украины не позднее 17.12.2020 (с учетом ее календарного плана работы).

Украинская сторона до конца 2020 года представит в рабочей подгруппе по политическим вопросам проект изменений в Конституцию в части децентрализации.

Обсуждение и согласование в рамках N4 и ТКГ проектов других нормативно-правовых актов, касающиеся особенностей местного самоуправления в ОРДЛО (так называемого вторичного законодательства) согласно Комплексу мер будет активизировано и завершено не позднее 01.03.2021.

Восстановление экономики территорий, пострадавших от вооруженного конфликта в ОРДЛО, будет осуществляться путем создания в ОРДЛО свободной экономической зоны (СЭЗ) сроком до 2050 года.

Украина гарантирует обеспечение нормативно-правовой базы создания и функционирования СЭЗ не позднее 01.03.2021.

Соответствующие предложения нарабатываются в «Нормандском формате».

Детальный план поэтапного восстановления социально- экономических связей разрабатывается в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам ТКГ до 01.02.2021.

Не позднее, чем за 30 дней до принятия Верховной Радой Украины актов законодательства о создании в ОРДЛО СЭЗ обеспечивается:

международный аудит состояния собственности в ОРДЛО;

возврат всей собственности украинских физических и юридических лиц ее законным собственникам в соответствии с законодательством Украины.

В течение 15 дней после возврата всей собственности украинских физических и юридических лиц ее законным собственникам будет отменено решение СНБО Украины от 15.03.2017 «О безотлагательных дополнительных мероприятиях по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины» (о временном прекращении перемещения грузов через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях путем железнодорожного и автомобильного сообщения).

На следующий день после принятия Верховной Радой Украины законодательства о создании в ОРДЛО СЭЗ отменяются нормативно-правовые акты в экономической, финансовой, налоговой, таможенной и банковской сферах на территории ОРДЛО с целью создания предпосылок для:

возобновления полноценного налогового контроля в ОРДЛО, в том числе его естественной составляющей таможенного контроля за перемещением товаров на границе;

обеспечения уплаты налогов плательщиками, находящимися на территории ОРДЛО, согласно украинскому законодательству в органах Казначейства Украины;

восстановления сегмента банковской деятельности.

Полное восстановление системы социальных обязательств Украины, восстановление банковской, финансовой и любой другой системной государственной деятельности на территории ОРДЛО не позднее чем 30.09.2022.

Для оценки экологической ситуации в ОРДЛО обеспечивается безотлагательный допуск на ее территорию (не позднее 01.12.2020) международной группы экспертов (во главе с представителем ФРГ).

9. Последующие шаги

Саммит глав государств и правительств стран-участниц «Нормандского формата» будет проведен в Берлине до конце 2020 года для оценки прогресса в ходе имплементации Минских договоренностей, в т.ч. решений Парижского саммита (9.12.2019), а также обсуждения условий безопасности и политических условий, в том числе для организации местных выборов в ОРДЛО.

Напомним, ранее в СМИ появился текст «дорожной карты» от «Л-ДНР», которая была передана на рассмотрение в ТКГ. «Дорожная карта» состоит из 15 пунктов. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).