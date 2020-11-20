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Выплаты погорельцам Луганщины: Почему не все довольны и в каких условиях живут люди (Видео)

20.11.20 21:02

Пострадавшим, оставшимся без крова в результате масштабных лесных пожаров на Луганщине, начали выплачивать компенсации. Деньги Кабинет министров выделил, но не все довольны размером возмещения.

Село Муратово. У семьи Толстопятовых после пожара уцелели лишь 10 квадратных метров летней кухни. В этой крохотной комнатке едва помещаются две старые кровати.

«Холодильник – это моя напарница уехала, оставила. Дети привезли – шифоньер новый, кресло», – демонстрирует Татьяна Толстопятова.

Печь – на дровах, но ее еле хватает, чтобы обогреть помещение. Ведь кухня все-таки – летняя.

«Воду греем в кастрюле. Еду готовим на электропечке, т.к. газа нет», – продолжает Татьяна.

Во время пожара от дома сначала остались только стены. Но и они со временем потрескались и завалились.

«Вот вышел из дома, и, извините, на всей улице негде в туалет сходить. Потому что все сгорело», – сетует супруг Татьяны.

Как и остальные погорельцы Толстопятовы ждали обещанные Камином 300 тыс. грн компенсации за полностью разрушенный дом. Но у оценочной комиссии было иное мнение.

«Говорят: у вас тут на 50 тысяч. А у нас же все сгорело, все, что было. Мы с мужем 40 лет здесь прожили, наживали все, остались без ничего. А сейчас нам говорят, что дом частично сгорел. Но как это так?! Что можно сделать за 50 тысяч? Я что, новый дом отстрою?», – возмущается Татьяна Толстопятова.

У всех, кто не согласен с выводами комиссии, есть еще один шанс на оценивание. В этом заверяет местная власть.

«Там, где стоят останки стен или еще что-то, сельский совет заказал у экспертов отчет о состоянии дома. И вот, согласно этого вывода, мы предоставляем материальную помощь», – комментирует глава Новоайдарской райгосадминистрации Татьяна Новикова.

Она подтвердила, что деньги Кабмин перечислил, выплаты уже идут.

Согласно закону, компенсацию получат только собственники жилья. Но в этом большая проблема. «На сегодняшний день 7 семей уже получили материальную помощь за полностью разрушенные дома. А при втором пожаре у нас полностью уничтоженных 139 домов. Из них документы о праве собственности сейчас есть только на 50», – отмечает Новикова.

Еще одно препятствие – конец бюджетного года. За 1,5 месяца физически выплатить компенсацию всем пострадавшим не получится. «Если Кабмин примет решение и эту субвенцию перенесет на следующий год, то в следующем году мы сможем завершить этот процесс», – пояснила глава Новоайдарской РГА.

Семья Толстопятовых все равно надеется получить 300 тыс. грн, хотя бы в следующем году. Будут ждать выводы экспертной комиссии. А пока думают, где взять дрова на зиму. Тех, что есть, хватит лишь на месяц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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