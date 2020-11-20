60% гречки и 40% трусов: У торговцев на рынках Мариуполя проблема с карантином «выходного дня» (Видео)

В Мариуполе 21-22 ноября впервые введут карантин «выходного дня». В прежние выходные город, как и многие иные населенные пункты, саботировал распоряжение Камина.

Предприниматели, торгующие непродовольственной группой товаров на Центральном рынке, возмущены ситуацией из-за введения карантина «выходного дня». Руководство рынка буквально вынуждает их работать и подвергает опасности штрафа, передает «Сайт города Мариуполя».

«Мы до сих пор не можем понять, что нам делать завтра. Мы готовы сидеть дома и выполнять распоряжение Кабмина. Но дело в том, что рынок никто не закрывает, и с нас будут требовать местовые за эти два дня», – говорит одна из продавщиц.

По словам предпринимателей, администрация отстранилась от этой проблемы, заявив, что рынок закрываться не будет, а торговцы должны сами решать – готовы они рисковать или нет.

«На прошлых выходных мы все работали, и полицейские давали нам предупреждения, но не штрафовали. Но тогда была другая позиция городской власти, а на этой неделе мэр заявил, что город должен выполнять распоряжение Кабмина», – отметила предприниматель.

И хотя выходные дни обычно самые кассовые на рынке, предприниматели готовы уйти на карантин, но с условием, что их платежи будут пересчитаны.

«У большинства из нас просто нет никаких запасов, нам не из чего платить рынку, живем за ту выручку, которую наторговали», – признается продавец шапок Наталья.

К предпринимателям вышли представители руководства, которые попытались их успокоить.

«Мы очень хотим, чтобы вы имели возможность работать, а потому мы не закрываем ворота рынка. Мы включим для вас свет. Но вы должны понимать, что есть распоряжение, которое по факту запрещает работать всем субъектам предпринимательства, кроме тех, где более 60% товаров – это продукты питания», – сказала сотрудница администрации Центрального рынка.

По словам женщины, сколько бы она не убеждала полицию, что торговля идет на свежем воздухе, а на самом рынке больше 60% торгующих продают продукты питания, это не поможет. Нужно, чтобы каждый конкретный предприниматель соблюдал эту пропорцию.

«60% гречки и 40% трусов – тогда никого не оштрафуют», – доходчиво пояснила представительница рынка.

В то же время плату за места никто пока отменять не планирует, как это было весной во время первой волны карантина. «Это ваши риски, у нас есть свои – плату за землю никто не отменяет», – подчеркнула представительница администрации торговой территории.

Большинство собравшихся заявили, что скорее всего не выйдут завтра на работу, поскольку не хотят получить штраф. Но нашлись и те, кто все равно будет торговать.

«Они не имеют права нас штрафовать, в перечне предприятий, которым запрещено работать, нет рынков. Даже, если нас оштрафуют, то суд обязательно выиграем», – считает один из продавцов.

В пресс-службе полиции уточнили, что на выходных должны быть закрыты все объекты предпринимательства, кроме продуктовых магазинов и объектов, торгующих товарами первой необходимости, а вот, где они расположены, значения не имеет – хоть на рынке, хоть в торговом центре.

Правоохранители также отметили, что на завтра-послезавтра уже сформированы группы, которые будут отрабатывать соблюдение карантина «выходного дня».

Директор департамента по вопросам экономики Мариупольского горсовета Евгений Бодягин напомнил, что в постановлении Кабмина четко написано, что разрешено работать субьектам, у которых больше 60% товаров – это продукты питания. Но чиновник считает, что рынки могут работать полностью. По его словам, рынок – это единый механизм, это один субъект деятельности, который имеет один кадастровый номер. Центральный рынок принадлежит «Азовкооперации» и там более 60% товаров – это продукты, а значит он имеет право работать. Но если взять рынок «Южный», где большинство товаров непродовольственные, то такой рынок должен быть закрыт.

Напомним, что в Донецкой облгосадминистрации четко пояснили, что в выходные дни на рынке могут работать точки только по продаже продуктов питания. Реализующие, например, одежду, обувь – должны быть закрыты.