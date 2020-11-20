Уволили в карантин: Юристы пояснили, может ли переселенец получить субсидию

Если переселенец или иной гражданин был уволен в период карантина, то он имеет право на получение жилищной субсидии. О этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

«Постановлением Кабмина от 25.03.2020 № 247 действительно предусмотрена возможность назначения жилищной субсидии гражданам, которые были уволены с работы в период карантина в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных, на основании заявлений о назначении жилищных субсидий и информации центров занятости по их пребывания на учете. В таком случае для расчета жилищной субсидии учитывается размер назначенной помощи по безработице без учета сумм полученной заработной платы», – сообщили юристы.

Правозащитники обращают внимание, что что норма об освобождении касается случаев расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа в случае изменений в организации производства и труда, в частности, ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.

Вместе с тем соответствующие изменения относительно назначения субсидии на время карантина применяются ко всем гражданам, включая внутренне перемещенными лицами.

«Следовательно, в случае, если вас уволили во время карантина на основании п.1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины (сокращение) и вас поставили на учет в центре занятости как безработного, вы имеете полное право на получение субсидии. При этом для расчета жилищной субсидии должен быть учтен размер назначенной помощи по безработице без учета сумм полученной заработной платы», – пояснили юристы.

Напомним, что во время карантина заявление и декларацию для назначения субсидии можно подать дистанционно (онлайн) через сайт Министерства социальной политики Украины. Как это сделать – см. по ссылке.