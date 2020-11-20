Социальная помощь: Что входит в совокупный доход семьи и как он рассчитывается

Для назначения государственной социальной помощи, в основном, используют показатель среднемесячного совокупного дохода семьи. Юристы общественной организации «Донбасс SOS» рассказали, как производятся такие расчеты.

Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи регулируется Постановлением Кабинета министров Украины № 632 от 22.07.2020

Общие положения:

семья (домохозяйство) заявителя – это лица, которые совместно с ним проживают, соединены с ним общим бытом, имеют взаимные права и обязанности, соединены на основании брака / кровного родства / усыновления и др. (согласно ст.3 Семейного кодекса Украины);

заявителя – это лица, которые совместно с ним проживают, соединены с ним общим бытом, имеют взаимные права и обязанности, соединены на основании брака / кровного родства / усыновления и др. (согласно ст.3 Семейного кодекса Украины); среднемесячный совокупный доход семьи исчисляется путем деления общей суммы совокупного дохода семьи за 6 календарных месяцев (предшествующих месяцу обращения) на 6, если иное не предусмотрено законодательством;

исчисляется путем деления общей суммы совокупного дохода семьи за 6 календарных месяцев (предшествующих месяцу обращения) на 6, если иное не предусмотрено законодательством; среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи исчисляется путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на количество членов семьи.

Что включается в совокупный доход:

заработная плата (после уплаты налога на доходы);

денежное обеспечение военнослужащих;

пенсия;

стипендия (кроме социальной стипендии, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);

социальные выплаты, в том числе жилищная субсидия и льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;

денежные переводы, полученные из-за границы;

другие доходы по сведениям Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины;

доходы, которые задекларировал гражданин.

Не включается в совокупный доход:

государственная социальная помощь, для назначения которой исчисляется совокупный доход;

ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам («пособие переселенца»);

часть помощи при рождении или усыновлении ребенка, выплата которой проводится однократно;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, или на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

государственная социальная помощь, которая выплачивается с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;

компенсация услуги «муниципальная няня»;

одноразовая натуральная помощь "пакет малыша";

алименты;

помощь общественных и благотворительных организаций;

пособие на погребение;

доходы от размещения депозитов;

материальная помощь детским домам семейного типа, приемным семьям, а также семьям, в которых проживают трое и более детей;

единовременное пособие или компенсация, полученная в течение одного календарного года;

стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, стоимость полученных детских новогодних подарков;

суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых

обязанностей;

и др.

Юристы уточняют, что в среднемесячном совокупном доходе участников АТО / ООС и членов их семей не учитываются полученные ими в период службы в АТО / ООС денежное обеспечение и другие выплаты и социальные пособия, предусмотренные законодательством для работников соответствующих формирований.

Для физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, независимо от доходов, в совокупный доход за каждый месяц учитывается доход, исчисленный в таких размерах минимальной заработной платы на конец периода, за который учитываются доходы:

одного размера минимальной заработной платы – для плательщиков единого налога первой группы;

двух размеров минимальной заработной платы – для плательщиков единого налога второй группы;

трех размеров минимальной заработной платы – для плательщиков единого налога третьей группы.

В случае отсутствия дохода у члена семьи – получателя госпомощи, его среднемесячный совокупный доход считается равным:

0,5 размера минимальной заработной платы в размере на конец периода, за который учитываются доходы:

– для неработающих трудоспособных лиц, не имевших доходов в течение определенного периода – кроме:

• военнослужащих,

• лиц, уплативших или за которых оплачено ЕСВ в размере не менее минимального течение 4-х или более месяцев периода, за который учитываются доходы;

• лиц, в отношении которых имеется задолженность работодателя по уплате ЕСВ, или лиц, которые в соответствии с законодательством освобождены от уплаты ЕСВ;

• лиц, которые зарегистрированных в центре занятости и не получали помощь по безработице;

• лиц, которые ухаживали за детьми, нуждающимися в уходе в течение времени, определенного в медицинском заключении ВКК, но не более чем до достижении ими 6-летнего возраста;

0,25 размера минимальной заработной платы на конец периода, за который учитываются доходы – для лиц, которые обучались на дневной форме и которые в течение периода, за который учитываются доходы, не получали стипендию.

Это не касается лиц, которые:

находились на срочной военной службе;

или получали любую социальную выплату;

или обращаются по назначению:

– временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

– ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства,

– государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Для таких лиц в совокупном доходе учитывается только располагаемый доход.

В «Донбасс SOS» также добавили, что для лиц, которые получали пособие по безработице, и в течение периода, за который учитываются доходы, длился карантин, в среднемесячном совокупном доходе учитывается:

доход в размере назначенного пособия по безработице без учета сумм заработной платы, полученной в предыдущие месяцы, – для лиц, которые имеют право на пособие по безработице в зависимости от страхового стажа (согласно ч. 1 ст. 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страхования на случай безработицы»);

доход в размере назначенного пособия по безработице, а за месяцы, в которых отсутствуют доходы, – 0,5 размера минимальной заработной платы на конец периода, за который учитываются доходы, – для лиц, имеющих право на минимальную помощь по безработице (согласно ч. 2 ст. 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы»).

Юристы акцентируют, что расчет среднемесячного совокупного дохода для исчисления жилищной субсидии имеет определенные особенности (см. п. 14 Порядка).