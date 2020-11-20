Жила на КПВВ: Суд назначил компенсацию переселенке, которую не пропускали в «ЛНР» (Видео)

В Краматорске суд удовлетворил апелляционную жалобу и окончательно признал незаконными действия пограничников на КПВВ «Станица Луганская», которые в течение марта-апреля не пропускали в «ЛНР» переселенку. В результате женщине пришлось жить в нечеловеческих условиях на торговом павильоне на закрытом рынке, расположенном близ КПВВ. Кроме всего суд присудил выплатить переселенке 19 тыс. грн компенсации за моральный ущерб. Об этом рассказал старший юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко, передают «Донецкие новости».

Он уточнил, что такое решение 16 ноября принял Первый апелляционный административный суд, который находится в Краматорске. Ранее юристы «Права на защиту», которые сопровождали иск переселенки, выиграли суд первой инстанции. Однако органы власти подали апелляцию на это решение.

Дело касается Валентины – переселенки с неподконтрольной Луганщины, которая проживала в Полтавской области. В марте она услышала о возможном закрытии линии разграничения на карантин, поэтому она поспешила ее пересечь. И направилась на КПВВ «Станица Луганская».

«Мы по Украине услышали, что Зеленский сказал – последняя граница закрывается 27 марта. Поэтому мы все за последний день решили прибыть на КПВВ, чтобы проехать домой. Когда я приехала, здесь уже было около 40 человек. Нам сказали, что закрыли КПВВ и нас не пропускают из-за коронавируса. Коронавирус – это весь ответ», – говорит Валентина.

Первое время она жила под открытым небом, ночевала на автобусной остановке. Женщина отмечает, что очень плохо себя чувствовала в те дни: «Я ходила и думала, что сейчас упаду. Мне плохо было, холодно было. Я все время говорила: Господи, спаси! Ну, где я так нагрешила?».

Через несколько дней ее заметил житель пгт Станица Луганская. Он помог обустроить торговый павильон. Здесь Валентина жила с иной семьей – муж с супругой возвращались с заработок в Луганск, но их тоже не пропускали. Снять жилье они не могли – денег не было.

«Вот и жили все втроем, около буржуйки. Накроемся, сядем вокруг буржуйки, и греемся. Местные жители нам иногда суп приносили – кто что даст, на то и жили. Потому что мы сюда приехали на последние деньги, поэтому нереально было здесь прожить», – говорит Валентина.

Вернуться в Полтавскую область она тоже не могла, т.к. транспортное сообщение было уже полностью приостановлено, никакие рейсовые автобусы не ходили. А чтобы нанять такси, у пенсионерки уже не было денег.

Когда Валентина обратилась за помощью к местной власти Станицы Луганской, ей отказали. Оперировали тем, то женщина как переселенка зарегистрирована в Полтавской области, поэтому и любую помощь должна получать там, т.к. есть порядок распределения бюджетных средств.

В результате она несколько недель была вынуждена жить в торговом павильоне, совершенно не предназначенном для проживания. К этому моменту рынок у КПВВ «Станица Луганская» не работал, и его заселили люди, которых не пропускали пограничники.

Павильон, в котором жила Валентина

В начале апреля юристы БФ «Право на защиту» от имени Валентины подали иск в суд на нарушение ее прав. «Мы требовали, во-первых, разрешить ей проехать через линию разграничения. Во-вторых, взыскать моральный ущерб с Госпогранслужбы, которая ее не пропускала, и с органов местной власти, которые не предоставили никакой помощи», – пояснял ранее Олег Тарасенко.

Пока иск рассматривался, женщину уже пропустили в «ЛНР», т.к. в конце апреля персонально по ней было принято решение разрешить пересечь линию разграничения.

Затем к сентябрю было решение и по иным вопросам, отраженным в иске. Потом пошел процесс обжалования. И только 16 ноября была поставлена точка в этом деле.

Суд признал, что действия пограничников о непропуске женщины в марте-апреле через КПВВ были незаконными. Также было признано незаконным бездействие чиновников Станицы Луганской.

«Наконец-то мы добились, что наш иск был полностью удовлетворен. И признаны противоправными действия пограничников, которые основывались не на законах Украины, а на секретном приказе командующего Операцией Объединенных сил (приказ о закрытии на карантин КПВВ, – ред.). А также признана противоправной бездеятельность поселкового совета Станицы Луганской, который не предоставил женщине в этих тяжелых обстоятельствах никакой помощи», – сказал Тарасенко.

«Кроме констатации нарушения ее прав, истица получит компенсацию за моральный ущерб в размере 14 тыс. грн от поселкового совета Станицы Луганской и 5 тыс. грн. от представителей Госпогранслужбы», – резюмировал он.