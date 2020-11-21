На Донетчине 9 семей получат 2,7 млн грн за разрушенное войной жилье: Можно подавать заявки

Первые 9 заявителей в Донецкой области получат компенсацию за разрушенное в результате боевых действий жилье. Об этом сообщает пресс-служба Минитерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, чьи жилые дома (квартиры) разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России в Донецкой области.

Во время заседания комиссия рассмотрела 10 заявлений о выплате денежной компенсации. 8 жилых объектов расположены на территории военно-гражданской администрация поселка Зайцево, два – в городе Авдеевка.

По результатам рассмотрения, принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам 9 объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продолжила срок для принятия решения.

В итоге по результатам заседания владельцы 9 жилых домов (квартир), которые разрушены, получат компенсацию на общую сумму 2,7 млн грн – по 300 тыс. грн.

После получения обобщенного списка пострадавших, Минреинтеграции осуществит распределение бюджетных средств в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, который в течение пяти рабочих дней с момента их поступления на счет перечислит средства пострадавшим.

Минреинтеграции совместно с Донецкой ОГА, органами местного самоуправления и ВГА продолжает работу по оказанию денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено, и призывает подавать в органы местного самоуправления соответствующие заявки на выплату компенсации.

Напомним, на Луганщине первые 8 жителей получат компенсацию за разрушенное войной жилье.

Ранее сообщалось, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.