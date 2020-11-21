COVID-19 в Украине: Статистика по регионам

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 14 580 человек. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки:

госпитализирован – 1 761 человек;

летальных случаев – 215;

выздоровели – 7 989 человек;

проведено тестирований – 71 949 (методом ПЦР – 45 508, методом ИФА – 26 441).

За все время пандемии в Украине заболели 612 665 ​​человек, из них:

выздоровели – 282 313 человек;

умерли – 10 813 человек.

Проведено ПЦР-тестов – 4 154 333.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1213), Днепропетровской (1342), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях», – сообщил Степанов.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 57 807 случаев;

Винницкая область – 15 164 случая;

Волынская область – 21 131 случай;

Днепропетровская область – 27 544 случая;

Донецкая область – 19 685 случаев;

Житомирская область – 25 664 случая;

Закарпатская область – 21 165 случаев;

Запорожская область – 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;

Киевская область – 29 380 случаев;

Кировоградская область – 4 142 случая;

Луганская область – 5 617 случаев;

Львовская область – 40 416 случаев;

Николаевская область – 14 607 случаев;

Одесская область – 36 727 случаев;

Полтавская область – 17 942 случая;

Ровенская область – 27 539 случаев;

Сумская область – 21 833 случая;

Тернопольская область – 25 259 случаев;

Харьковская область – 50 784 случая;

Херсонская область – 8 359 случаев;

Хмельницкая область – 25 820 случаев;

Черкасская область – 17 149 случаев;

Черновицкая область – 30 636 случаев;

Черниговская область – 13 955 случаев.

Степанов уточнил, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей отсутствуют.