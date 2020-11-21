COVID-19 в Украине: Статистика по регионам

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 14 580 человек. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки:
- госпитализирован – 1 761 человек;
- летальных случаев – 215;
- выздоровели – 7 989 человек;
- проведено тестирований – 71 949 (методом ПЦР – 45 508, методом ИФА – 26 441).
За все время пандемии в Украине заболели 612 665 человек, из них:
- выздоровели – 282 313 человек;
- умерли – 10 813 человек.
Проведено ПЦР-тестов – 4 154 333.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1213), Днепропетровской (1342), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях», – сообщил Степанов.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 57 807 случаев;
- Винницкая область – 15 164 случая;
- Волынская область – 21 131 случай;
- Днепропетровская область – 27 544 случая;
- Донецкая область – 19 685 случаев;
- Житомирская область – 25 664 случая;
- Закарпатская область – 21 165 случаев;
- Запорожская область – 23 035 случаев;
- Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;
- Киевская область – 29 380 случаев;
- Кировоградская область – 4 142 случая;
- Луганская область – 5 617 случаев;
- Львовская область – 40 416 случаев;
- Николаевская область – 14 607 случаев;
- Одесская область – 36 727 случаев;
- Полтавская область – 17 942 случая;
- Ровенская область – 27 539 случаев;
- Сумская область – 21 833 случая;
- Тернопольская область – 25 259 случаев;
- Харьковская область – 50 784 случая;
- Херсонская область – 8 359 случаев;
- Хмельницкая область – 25 820 случаев;
- Черкасская область – 17 149 случаев;
- Черновицкая область – 30 636 случаев;
- Черниговская область – 13 955 случаев.
Степанов уточнил, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей отсутствуют.