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COVID-19 в Украине: Статистика по регионам

21.11.20 09:56
Фото: пресс-службы Минздрава Украины
Фото: пресс-службы Минздрава Украины

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 14 580 человек. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки:

  • госпитализирован – 1 761 человек;
  • летальных случаев – 215;
  • выздоровели – 7 989 человек;
  • проведено тестирований – 71 949 (методом ПЦР – 45 508, методом ИФА – 26 441).

За все время пандемии в Украине заболели 612 665 ​​человек, из них:

  • выздоровели – 282 313 человек;
  • умерли – 10 813 человек.

Проведено ПЦР-тестов – 4 154 333.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1213), Днепропетровской (1342), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях», – сообщил Степанов.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 57 807 случаев;
  • Винницкая область – 15 164 случая;
  • Волынская область – 21 131 случай;
  • Днепропетровская область – 27 544 случая;
  • Донецкая область – 19 685 случаев;
  • Житомирская область – 25 664 случая;
  • Закарпатская область – 21 165 случаев;
  • Запорожская область – 23 035 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;
  • Киевская область – 29 380 случаев;
  • Кировоградская область – 4 142 случая;
  • Луганская область – 5 617 случаев;
  • Львовская область – 40 416 случаев;
  • Николаевская область – 14 607 случаев;
  • Одесская область – 36 727 случаев;
  • Полтавская область – 17 942 случая;
  • Ровенская область – 27 539 случаев;
  • Сумская область – 21 833 случая;
  • Тернопольская область – 25 259 случаев;
  • Харьковская область – 50 784 случая;
  • Херсонская область – 8 359 случаев;
  • Хмельницкая область – 25 820 случаев;
  • Черкасская область – 17 149 случаев;
  • Черновицкая область – 30 636 случаев;
  • Черниговская область – 13 955 случаев.

Степанов уточнил, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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