Сводка из зоны ООС за 20 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, в районе поселка Шумы (Торецк) противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Также, со стороны временно неподконтрольной украинским властям Ужовки в направлении Водяного противник провел дистанционное минирование позиций украинских войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «1 обстрел ДНР со стороны украинских военных был зафиксирован за прошедшие сутки. Уточняется, что под огонь попал район села Спартак к северу от Донецка, по которому была выпущена противотанковая ракета. Кроме того, в указанный период армия Киева дважды нарушила дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня. Оба нарушения произошли в подконтрольных Киеву населенных пунктах, расположенных вблизи Горловки – у поселка Шумы отмечен взрыв, в районе Дзержинска (после декоммунизации – Торецк, – ред.) проводились инженерные работы».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.