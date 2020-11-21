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Мужчины от 51 года и женщины от 56 лет: В «ДНР» зафиксированы 15 смертей от COVID-19

21.11.20 10:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки зафиксированы 15 смертей от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«За 20 ноября проведено 1 302 исследования, из них выявлено 148 случаев заболевания (11,4%) и у 11 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 15 летальных случаев – мужчины в возрасте от 51 до 93 лет и женщины в возрасте от 56 до 85 лет», – утверждают в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 21 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 9 780:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 284 пациента,
  • выписаны – 4 597 человек,
  • летальных случаев – 899.

Также в «ДНР» за сутки выявлено 85 случаев пневмоний, что на 5 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 67 человек. Всего на лечении находятся 1 739 пациентов с пневмониями, из них 495 – на кислородной поддержке (+24 за сутки).

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