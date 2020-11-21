В «ДНР» сообщили, сколько людей и автомобилей пропустили через КПП «Еленовка»

Через КПП «Еленовка» 20 ноября в «ДНР» въехали 22 автомобиля, 105 человек. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«На территорию республики запущено 22 транспортных средства, 105 человек», – говорится в сообщении.

При этом на подконтрольную украинской власти территорию проследовали 7 транспортных средств, 59 человек.

Также отмечается, что «пропуск осуществлялся с 9:00 до 16:30 по московскому времени».

Напомним, в «ДНР» сократили время работы пункта пропуска в Еленовке с 13 ноября. Теперь пропуск через КПП «Еленовка» осуществляется до 16:30 (по московскому времени).

В настоящее время с украинской стороны ежедневно работают с 08:00 до 16:00: КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское» (в Донецкой области), «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое» (в Луганской области). Однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» – ежесуточно и «Новотроицкое», в котором представители НВФ разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано со стороны НВФ.