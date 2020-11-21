Авария на шахте Скочинского: В Донецке подняли на поверхность тела всех горняков (Фото)

В «ДНР» тела всех четырех горняков, пропавших без вести после аварии на донецкой шахте имени А. Скочинского, обнаружены и подняты на поверхность. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«В 16:45, 16:55 и 22:35 20 ноября в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5-й западной лавы западной панели обнаружены тела троих горняков. Тела погибших подняты на поверхность», – говорится в сообщении.

Ранее, в ночь на 20 ноября, было найдено тело еще одного погибшего шахтера, и утром 20 ноября его подняли на поверхность.

На шахте продолжаются мероприятия по ликвидации последствий аварии.

Напомним, что авария на шахте им. Скочинского произошла 17 ноября. В 5:20 в конвейерном штреке 5-й западной лавы возник пожар. На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы. Четверо горняков пропали без вести. Установить их местонахождение не могли почти трое суток.

Через несколько часов после начавшегося пожара в лаве произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате пострадали трое горноспасателей, находившихся в аварийной зоне.

Поисковая операция на шахте была возобновлена лишь вечером 19 ноября. Обгоревшее тело первого пропавшего шахтера подняли на поверхность утром 20 ноября.

Донецкая шахта им. Скочинского введена в эксплуатацию в 1975 году. В ней добывают коксующийся уголь марок «Ж» и «К». Максимальная глубина ведения горных работ – 1350 метров. Шахта считается одной из самых опасных в мире. Разработка пластов осложнена высокой температурой пласта, высоким содержанием газа метана, риском газовых выбросов. Одна из наиболее масштабных аварий на шахте произошла 4 апреля 1998 года, тогда погибли 63 горняка.