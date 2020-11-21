Упорно отказывались верить в наличие COVID-19: Жительница Донецка поделилась историей болезни отца (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке медикам очень сложно лечить пациентов в тяжелом состоянии, купить кислородные подушки или баллоны родственники больных не могут, а лечение обходится в круглую сумму.

Дончанка Евгения рассказала российской «Комсомольской правде» историю болезни своего отца.

По ее словам, первые признаки болезни у ее папы появились почти полтора месяца назад. Это было похоже на обычный ОРВИ и отец, отлежавшись один день дома, пошел на работу. Состояние его улучшилось, около недели все было вполне нормально, кроме слабости и быстрой утомляемости. Учитывая возраст – 65 лет – это списывалось на хронические болезни.

А потом резко поднялась температура до 39. Вызвали врача, который назначил лечение, включая антибиотик. На домашнем лечении мужчина был около 2-х недель. То становилось легче и температура опускалась, то опять поднималась до 38. Сначала лечили бронхит, был небольшой кашель, потом уже возникло подозрение на воспаление легких. И снова антибиотик, второй по счету. «Родители упорно отказывались верить в наличие у папы ковида. И надо сказать, что у мамы за все время никаких симптомов болезни не проявилось», – поделилась Евгения.

Сатурация резко упала

«С самого начала у меня была мысль о необходимости покупки пульсоксиметра, но в Донецке в наличии я его не нашла, заказала в РФ и ждала несколько дней, когда его привезут. Сразу поехала с прибором к папе, и это был просто шок, пульсоксиметр показал сатурацию 65%, при норме 95% и выше. Папе было тяжело дышать, душил кашель. Было видно, что состояние ухудшилось», – рассказала дончанка.

Вызвали «скорую». Срочно нужен был кислород. Но тут выяснилось, что в Донецке нет свободных мест в больницах. «Пока я в панике в телефонном режиме искала в продаже кислородные подушки или баллоны, муж поднимал все свои связи, чтобы отца госпитализировали в Донецке. В итоге на "скорой" его отвезли в инфекционное отделение ЦРГБ №1. А я убедилась в том, что кислородные баллоны и подушки у нас купить невозможно, их нет в наличии, их просто не завозят», – сообщила Евгения.

В больнице под кислородной маской сатурация увеличилась до 96-98%. Но если мужчина ее снимал, то показатель резко падал до 80%, а делать этого было категорически нельзя. Самочувствие у него улучшилось, и появилось ощущение, что выздоравливает, это он и говорил по телефону.

С врачами пообщаться родственникам совсем не просто. Все входы и выходы в здание закрыты. Передачи с медикаментами и едой принимают два раза в день в определенное время, и они должны быть правильно упакованы, иначе могут не взять.

В реанимации

«Я узнала номер телефона лечащего врача и позвонила. Оказалось, что папино состояние оценивается как тяжелое, чего он сам до конца не осознает, т.к. чувствует себя хорошо. На основании анализа крови и прослушивания легких поставили диагноз "бактериальная двусторонняя пневмония", но ни КТ, ни рентген сделать не могли, т.к. его нельзя отключать от кислородной маски, а переносных баллонов в больнице нет», – объяснила дончанка.

«Назначили два антибиотика. За неделю состояние не улучшилось. Антибиотик снова заменили на более сильный (так сказали), это уже был пятый по счету с начала лечения. А, учитывая проблемы с сердцем и давлением, начали думать о переводе в отделение интенсивной терапии и подключении к ИВЛ», – добавила она.

При этом заболевший мужчина утверждал, что чувствует себя хорошо и от перевода категорически отказывался. Через несколько дней у него случился приступ мерцательной аритмии и его срочно забрали в реанимацию. Приступ удалось купировать, но на следующий день произошел тромбоз легочной артерии. Одно легкое практически перестало прослушиваться. Состояние стало критическим. Три дня состояние оценивали как очень тяжелое, при этом мужчина находился в сознании, под аппаратом ИВЛ, и писал смс родным, что чувствует себя хорошо.

«Нашим медикам очень сложно работать. Для того, чтобы поставить диагноз и назначить правильное лечение, у них есть только общий анализ крови, фонендоскоп и собственный опыт. Вот таким тяжелым больным сделать КТ или рентген не могут, невозможно транспортировать их к аппарату из-за отсутствия переносных баллонов с кислородом. То, что это именно последствия ковида, все врачи говорят с уверенностью, хотя тест ПЦР (мазок из горла и носа) показал отрицательный результат. Тест сделали на третий день госпитализации, оплачивался он за свой счет», – сообщила женщина.

Лечиться – не всякому по карману

«Отдельно хочу сказать о стоимости лечения. И это сумма только после госпитализации. В инфекционном отделении почти за 2 недели было куплено лекарств на сумму около 23 тыс. руб. (8,7 тыс. грн по местному курсу на 21.11.2020 – ред.). После перевода в реанимацию список выдают каждое утро. Кроме медикаментов, он содержит маски, перчатки, бахилы, шапочки и т.д. Чек из аптеки каждый день от 6 до 7 тыс. руб. (от 2,3 тыс. грн до 2,6 тыс. грн – ред.)», – поделилась Евгения.

«Отдельно дали список хозяйственных принадлежностей: стиральный порошок, мыло, лампочки и т.д. Хорошо, что у меня есть возможность все это купить и я, конечно, покупаю. Но как быть тем семьям, у которых просто такой возможности нет, я не представляю. Денег из медперсонала никто не требовал и не просил ни у папы, ни у нас. Пообщаться с врачами сложно, в отделении интенсивной терапии один раз в день, утром после обхода, спускается доктор к родственникам, рассказывает о состоянии здоровья и отвечает на вопросы», – добавила она.

Также дончанка поделилась выводами, которые сделала:

Больной может недооценивать тяжесть своего состояния из-за относительно неплохого самочувствия. Поэтому родным надо внимательно следить за течением болезни и не стесняться вызывать врача или «скорую помощь», если нет положительной динамики. А если сам больной сопротивляется, то стараться убедить его в необходимости госпитализации или перевода в отделение интенсивной терапии.

Пульсоксиметр – просто незаменимый прибор, он может сигнализировать об ухудшении состояния, хотя больной это еще не ощущает. Если есть подозрение на бронхит или пневмонию, то измерять сатурацию просто необходимо. На неподконтрольной части Донетчины цены на этот прибор в 2-3 раза выше, чем в РФ или на подконтрольной украинским властям территории, но если есть возможность, то нужно купить его, не дожидаясь болезни и тем более критического состояния.

Намного лучше – не бороться с болезнью, а сделать все для того, чтобы избежать ее. Необходимость придерживаться социальной дистанции, носить маски, воздержаться от походов в людные места, если в этом нет острой необходимости – это золотые правила для сегодняшней действительности.

История закончилась печально: после трех дней в тяжелом состоянии папа Евгении скончался.