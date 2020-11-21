Раздела нас до нитки: Болотин рассказал, сколько стоят услуги адвокатов в «ДНР»

3 ноября в Донецке завершился «судебный процесс» над членом «общественной палаты ДНР» Александром Болотиным. «Приговор» огласили 5 ноября: «республиканцу», который 9 месяцев провел за решеткой, назначили наказание в виде штрафа в 20 тыс. руб. (7,5 тыс. грн по местному курсу на 21.11.2020). Болотина выпустили из тюрьмы, и сейчас он ищет деньги, чтобы рассчитаться с адвокатом.

В Facebook некоторые дончане предлагают собрать средства для этой семьи, так как «неоткуда им взять столько денег сейчас, а это десятки тысяч рублей». При этом некоторые жители Донецка не понимают, «зачем им столько денег, сказали – штраф 20 тыс. руб. (7,5 тыс. грн – ред.), это не так много».

Ситуацию разъяснил сам Болотин. «Адвокат Гридина сознательно кинула нас на 3000 у.е. Сознательно саботировала дело и сознательно на первом заседании суда по моему делу 26 мая перевела дело из одного суда в другой, что затянуло процесс еще на 3 месяца! Сейчас мы испытываем крайнюю нужду... Мои средства связи (смартфоны вместе с сим-картами), документы, находятся в хранилище генпрокуратуры», – сообщил он.

Болотин рассказал, сколько стоят услуги адвокатов в «ДНР».

«Первая адвокат нас раздела до нитки, взяв 3000 у.е. и бросив нас на первом же суде. Второй взял 1 000 у.е., но я вышел на волю. В среднем адвокаты берут 500 у.е. за следствие и 500 у.е. за суд. Так как мое дело политическое, за него мало кто хотел браться… Так что моя "прогулка" обошлась семье в 4000 у.е. плюс 2 передачи в месяц в тюрьму, а это 2500 руб. (943 грн – ред.) х2 = 5000 руб. (1,8 тыс. грн – ред.) в мес. Т.е. только передачи стоили 35 тыс. руб. (13 тыс. грн – ред.) за 9 месяцев… За сумму, что ушла, можно квартиру купить...»,– пояснил Александр.

Напомним, что Александр Болотин – ярый приверженец «ДНР», критиковавший в соцсетях действия «властей ДНР». Блогера задержали в Донецке 21 января 2020 года «по поводу последних публикаций о коррупционных действиях должностных лиц». Представители «МВД ДНР» провели обыск в его квартире, изъяли компьютерную технику. Болотина поместили в донецкое СИЗО. Однако после появилась информация, что блогера перевели в тюрьму «Изоляция», и там его жестоко убили в «День республики» 11 мая. Со временем данную информацию опровергли знакомые задержанного.

Первое заседание «суда» «по существу» состоялось 2 сентября. Болотин сообщил, что пребывает в очень тяжелых условиях содержания в СИЗО. «Камера, по его словам, – без окон и дверей. Очень маленькая. Темно. В общем, тяжело сидит. Выглядит очень нездорОво!», – сообщил местный блогер Роман Манекин, который присутствовал в зале «суда».

Потерпевшую сторону на заседании представлял сотрудник «МВД ДНР» Марков. По описанию Манекина – это молодой человек, недавний выпускник юридического вуза, в профессиональном плане очень слабый. А вот «судья» ему понравилась.

«Суд» завершил рассматривать дело 3 ноября. «Приговор» огласили 5 ноября.